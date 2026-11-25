A Netflix amplia sua produção sobre guerras mundiais com "The Mosquito Bowl” (A Bacia dos Mosquitos). Após obras como "Nada de Novo no Front" e "A Batalha Esquecida", o catálogo recebe a adaptação do livro de não ficção "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II", assinado pelo vencedor do Prêmio Pulitzer Buzz Bissinger.

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O filme chega à plataforma no dia 25 de novembro de 2026. Antes do lançamento no streaming, a produção teve uma exibição restrita em cinemas selecionados dos Estados Unidos no dia 30 de outubro, etapa que viabiliza a disputa por indicações ao Oscar.

Partida histórica em Guadalcanal

A trama se baseia em fatos reais ocorridos no fronte do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. A história acompanha John McLaughry, David Schreiner, Robert "Bob" Baumann e Tony Butkovich, estudantes e atletas das universidades Brown, Wisconsin e Purdue que se alistaram após o ataque a Pearl Harbor.

O enredo destaca uma partida de futebol americano disputada em 24 de dezembro de 1944, em plena véspera de Natal. Na ocasião, 65 fuzileiros de dois regimentos da 6ª Divisão se enfrentaram em um campo improvisado na ilha de Guadalcanal, meses antes da sangrenta invasão de Okinawa.

Direção realista e elenco em campo

O diretor Peter Berg, responsável por "O Único Sobrevivente" e pelo futuro filme de "Call of Duty", buscou retratar o ambiente militar com foco no caos e na brutalidade dos combates. Berg afirmou no blog oficial da plataforma: "esta é, em grande medida, um filme baseado na realidade", com o objetivo de homenagear os combatentes que perderam a vida entre 1944 e 1945.

O elenco principal reúne Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson e Tom Francis para interpretar os quatro jovens atletas. Para intensificar o realismo das cenas, as filmagens contaram com explosões reais e efeitos práticos, reduzindo o uso de dublês durante os confrontos.

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A exigência física nos bastidores impactou os atores. Galitzine declarou: "nunca havia experimentado esse nível de imersão na minha carreira". Skarsgård pontuou a convivência entre os colegas de cena: "há camaradagem no futebol americano, camaradagem nos fuzileiros e, à nossa pequena maneira, nos tornamos irmãos".