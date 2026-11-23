Fazer uma continuação de "Godzilla Minus One", o filme japonês que surpreendeu o mundo em 2023, não era tarefa simples. Takashi Yamazaki havia conseguido algo raro: devolver ao mais famoso monstro do cinema uma dimensão dramática que parecia perdida em meio a décadas de destruição espetacular. As versões mais recentes em produção americana são sofríveis.

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Com orçamento relativamente modesto, efeitos visuais extraordinários e uma história ambientada no Japão imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, o diretor realizou um dos melhores filmes da franquia e conquistou o Oscar de efeitos visuais. Então "Godzilla Minus Zero", chegando agora aos cinemas, tinha uma missão complicada.



Mas o diretor consegue ampliar o universo do monstro sem perder a combinação de espetáculo, horror e emoção que fez seu antecessor funcionar tão bem. A boa notícia é que Yamazaki não parece interessado em simplesmente repetir a fórmula. A continuação é maior, mais ambiciosa e mais violenta.



Ao aumentar a escala da aventura, o cineasta acaba sacrificando um pouco da precisão narrativa e da força dramática do primeiro filme. Ainda assim, o resultado é um espetáculo de primeira categoria, que demonstra como Godzilla continua sendo um personagem capaz de traduzir inquietações históricas e políticas muito além de sua condição de criatura gigantesca.



A história se passa em 1949, dois anos depois da primeira aparição devastadora de Godzilla. Koichi Shikishima, o ex-piloto kamikaze que sobreviveu à guerra e ao ataque do monstro, tenta finalmente reconstruir sua vida ao lado de Noriko e da pequena Akiko.



A família ainda carrega as marcas físicas e emocionais da tragédia anterior. Noriko, que escapou por pouco da morte, permanece com sequelas do ataque, enquanto Koichi procura deixar para trás a culpa e o sentimento de fracasso que o acompanham desde a guerra.



NOVA CRIATURA

A relativa tranquilidade é interrompida pelo surgimento de uma nova criatura, King Ghidorah, um monstro de três cabeças que pertence ao repertório clássico da franquia japonesa. Sua aparição provoca uma nova onda de destruição. O cientista Kenji Noda, que já havia participado dos esforços para deter Godzilla, volta a reunir especialistas dispostos a enfrentar o perigo.



É fácil prever que apenas Godzilla pode enfrentar um rival desse tamanho. Yamazaki demonstra novamente grande habilidade na construção das sequências de ação. Se em "Minus One" o terror vinha sobretudo da presença de Godzilla nas ruas de Tóquio e de sua capacidade de transformar cidades em escombros, agora o diretor amplia o repertório visual.



Os confrontos entre as criaturas ganham proporções monumentais, e a destruição urbana alcança uma escala impressionante. Há sequências aéreas particularmente inventivas, nas quais a ameaça parece surgir de todas as direções. Os efeitos visuais, mais uma vez, são excepcionais. É evidente uma preocupação permanente em mostrar o peso, a dimensão e a brutalidade dos monstros.



A comparação com "Godzilla Minus One" é inevitável. O primeiro filme tinha uma estrutura mais concentrada, praticamente organizada em torno da culpa de Koichi e de sua tentativa de encontrar uma razão para continuar vivendo. Godzilla era uma ameaça externa, mas também a materialização dos traumas de um país derrotado, submetido à destruição nuclear e obrigado a reconstruir sua identidade. A dimensão humana dava sentido ao espetáculo.



O aspecto mais interessante continua sendo a força política e histórica do personagem. Desde sua estreia, em 1954, Godzilla funciona como uma representação do medo nuclear japonês. A criatura nasceu da memória de Hiroshima e Nagasaki e do trauma provocado pelos testes atômicos americanos no Pacífico.



O filme questiona a relação do Japão com os Estados Unidos no pós-guerra e a capacidade dos governos de proteger suas populações. Há também uma mudança no tratamento da violência. Yamazaki não evita imagens de corpos mutilados, vítimas carbonizadas e destruição humana. O horror da guerra agora ganha uma representação física mais explícita, num filme vigoroso, visualmente arrebatador e consciente da importância cultural de seu protagonista. (Thales de Menezes)

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“GODZILLA MINUS ZERO”

Japão, 2026, 125 min., direção de Takashi Yamazaki, com Ryûnosuke Kamiki, Miname Hamabe e Jun Kunimura. Em cartaz nas salas da rede Cineart, nos shoppings Boulevard, Minas Shopping, Cidade e Del Rey.