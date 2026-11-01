Maratona de filmes exibe trilogia estrelada por Ethan Hawke e Julie Delpy

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Poucas histórias de amor foram acompanhadas pelo cinema durante tanto tempo quanto a de Jesse e Céline. Interpretado por Ethan Hawke e Julie Delpy, o casal criado por Richard Linklater poderá ser visto no Cine Theatro Brasil, que exibe em sequência os três filmes da “Trilogia do antes” neste feriado de 2 de novembro, a partir das 15h.

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A maratona começa com o longa “Antes do amanhecer” (1995), às 15h, segue com “Antes do pôr do sol” (2004), às 17h30, e termina com “Antes da meia-noite” (2013), às 19h30. Serão quase cinco horas de exibição.



A pedidos

A iniciativa atende o público que participou da sessão de “Antes do amanhecer” no início deste ano.



Rodrigo Azevedo, curador do projeto, conta que vários espectadores manifestaram interesse em assistir aos três longas.



“Preparamos este dia especial como maneira de agradecer aos espectadores e corresponder à participação deles no projeto”, afirma. Após a última sessão, haverá bate-papo com o jornalista cultural e professor Antônio Pedro de Souza.



A história começa quando o jovem americano Jesse e a estudante francesa Céline se conhecem no trem, na Europa. Antes de chegar ao destino, Jesse convence a moça a desembarcar com ele em Viena, na Áustria. Como voará para os Estados Unidos na manhã seguinte, ele propõe que os dois passem a noite caminhando pela cidade. Sem saber se voltarão a se encontrar, os dois conversam e descobrem afinidades.



Nos dois filmes seguintes, o cineasta Richard Linklater acompanha as mudanças na relação e as experiências do casal ao longo de duas décadas.



“Pensando na ideia de histórias que atravessam o tempo e do tempo que atravessa as histórias, talvez nenhuma obra seja tão emblemática quanto esta trilogia. Vamos exibir os três filmes no feriado. Eles foram realizados em décadas diferentes, com o mesmo elenco e o mesmo diretor. Juntos, formam uma espécie de jornada pela vida, acompanhando os personagens em diferentes momentos das respectivas trajetórias”, explica Azevedo.



A maratona faz parte do Segunda no Cine, projeto realizado desde 2024 no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil, com sessões comentadas e ingressos a preços populares. Em outubro e novembro, a programação tem o tema “A arte da vida em movimento: da infância à eternidade”.



“A curadoria promove uma espécie de linha do tempo, mas não de uma única história. É uma linha que reúne muitas vidas. As histórias atravessam a infância, a adolescência e a vida adulta. Cada personagem ocupa um ponto distinto dessa linha e, à sua maneira, traz um pouco do que significa estar vivo naquele instante específico da existência. Em conjunto, os filmes montam uma espécie de mosaico, mostrando diferentes maneiras de pensar a experiência de viver”, diz o curador.



A mostra continua com quatro sessões. No dia 9/11, às 19h30, será exibido “Amores expressos” (1994), do cineasta chinês Wong Kar-Wai. Dia 16/11, no mesmo horário, será a vez de “A maçã” (1998), da iraniana Samira Makhmalbaf.



No dia 23/11, a programação traz “Aftersun”, estreia da diretora escocesa Charlotte Wells. O encerramento será em 30 de novembro, com o clássico “Paris, Texas” (1984), do alemão Wim Wenders.

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“TRILOGIA DO ANTES”

Nesta segunda-feira (2/11), no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Exibição de filmes do diretor Richard Linklater: “Antes do amanhecer” (15h), “Antes do pôr do sol” (17h30) e “Antes da meia-noite” (19h30). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com acesso às três sessões. Vendas on-line na plataforma Eventim.