'Uma noite na Lua' transforma monólogo em múltiplas vozes no palco

Quatro noites e três atores interpretando apenas um personagem. Na ficção, uma noite em que o escritor tem para conceber uma peça por completo. Nessa premissa que a Cia Dois em Um apresenta, neste fim de semana, “Uma noite na Lua”, texto original de João Falcão, com direção de Fernanda Vianna, atriz do Grupo Galpão que colabora com a Companhia pela primeira vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



O espetáculo acontece no Teatro de Bolso do Centro Cultural Sesiminas BH, nesta sexta (25/9), sábado (26/9), domingo (27/9) e segunda-feira (28/9). Os ingressos têm valores entre R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada). No palco, sobem Dê Jota, João Pedro Vasconcelos e Lucas Prado, que dividem o texto originalmente feito como um monólogo.



“É como se fosse dentro da cabeça do protagonista: três personas, três atores falando o mesmo personagem. Os conflitos vão aparecendo e eles vão discutindo entre si, como a gente discute na cabeça da gente: ‘eu faço isso? será que posso fazer isso? não vai dar certo”, explicou a diretora.

A montagem acompanha o protagonista entrando em uma festa e aceitando a missão de escrever uma peça completa de teatro em apenas uma noite. Ao perceber o nível de complexidade de seu problema, ele se vê envolto de bloqueios, vozes na sua cabeça e acima de tudo: uma desilusão amorosa não curada.



A familiaridade com os atores auxiliou o processo de dar vida a um único personagem, mas isso não tirou a dificuldade de sincronização entre os três atores que tiveram um processo muito rápido de produção do espetáculo: apenas dois meses.

“A gente acaba ganhando intimidade cênica, vai se entendendo e entendendo como cada um joga. No entanto, é perceber também que nós, enquanto indivíduos, temos as nossas vozes na cabeça: jeitos diferentes de ser, de viver e de estar. Nos desesperamos, ficamos felizes e amamos em diferentes intensidades”, explicou o ator.



O FRACASSO

Em sua primeira colaboração com a diretora Fernanda Vianna, Dê Jota afirma que ela trouxe outra visão para a produção: sua ideia sobre fracasso. Para ela, o texto atravessa muito a vivência de artistas de teatro, principalmente sendo o personagem principal um escritor.

“Se a gente não fizer sucesso, não chegamos lá e não cumprimos a meta. Eu acho que a vida é muito além disso. A cerne do texto parte deste lugar. Todas as profissões passam por isso, mas nós (do teatro) estamos super expostos a ideia do fracasso”, comenta Fernanda sobre a montagem.

“Esse homem quer escrever uma peça que faça sucesso, mas ele tem suas dificuldades e suas contradições. A partir disso, a gente pode se questionar por que essa busca incessante que temos pelo sucesso. Enquanto seres humanos por que a gente não pode simplesmente ser?”, comenta Dê Jota. Apesar do questionamento, o palco não é o local das respostas. “Ela (a peça) não tenta resolver nenhum grande problema da humanidade, muito pelo contrário, ela fala de uma coisa que é humana e sutil. Pensamos sobre o que nos move”, concluiu.



VIVÊNCIA PESSOAL

Além da divisão em três atores, o texto de João Falcão ganha outra camada especial da Cia Dois em Um. O personagem, que é heterossexual em sua primeira versão e sofre durante a noite sobre sua amada perdida, agora é um personagem gay e sofre por seu antigo homem. “Curiosamente, somos três homens gays e fizemos com que neste universo ele deixe de pensar em Berenice – do texto original – e que seja uma história em que dois homens se relacionam”, comentou Dê Jota.

Para a diretora, essa é acima de tudo uma chance de se discutir as relações humanas em palco. “Achamos que essa era uma oportunidade de falar de amor. É muito bonito como ele parte de um fracasso amoroso e podemos discutir esse amor, seja ele hetero ou homossexual”.



OFICINA

Completando a programação do espetáculo, a Cia Dois em Um vai ministrar na terça-feira (29/9) uma oficina sobre o processo de criação de “Uma noite na Lua”. Integrada à Mostra Criações, que discute os processos de realização de teatro, a oficina acontece no Teatro de Bolso, das 19h às 22h, com inscrições por meio de um formulário. Além da conversa com a mostra, a ideia dialoga com os processos de pesquisa da companhia.



“Vamos poder compartilhar com os participantes um pouco dos métodos que usamos para criar, os processos de atuação, do treinamento que nós tivemos. A Fernanda nos trouxe dispositivos teatrais como jogos também. Vai ser legal pra gente poder compartilhar um pouco da pesquisa que a companhia vem fazendo nos últimos anos. É um trabalho de continuidade formativa”, explicou Dê Jota, que ministra o encontro junto com João Pedro Vasconcelos e Lucas Prado.

* Estagiário sob supervisão do editor Enio Greco

Outros eventos



>>> 40 anos de história

Celebrando 40 anos da festa dos professores, o Sinpro oferece no Festival Intervalo programação gratuita na Praça da Assembleia (Praça Carlos Chagas, S/N - Santo Agostinho) neste sábado (26/9), das 12h às 21h. No segundo ano de atividade abertas ao público geral, a programação musical conta com shows de Joãozinho e a Parceria, Baile da Dri e Lira Club, animando quem estiver presente com diferentes ritmos. Para as crianças, o contador de história Guga Barba Verde tem presença garantida.



>>> O Quintal é delas!

Na 9ª edição do Encontro Nacional e Internacional das Mulheres na Roda de Samba, a programação reúne diferentes gerações do gênero. O encontro começa às 14h30 com uma roda de conversa e às 16h dezenas de cantoras e instrumentistas se juntam. Este ano, ele homenageia Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra, ícones do samba. O evento acontece no Quintal Divina Luz (Rua Maria Aparecida, 375 – São Marcos) no sábado (26/9), a partir das 14h. Ingressos do 4º lote disponíveis no Sympla por R$ 30.



>>> "Tudo que Move é Sagrado”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quatrocentos artistas integram a celebração de 20 anos da Escola de Artes Instituto Unimed-BH. O espetáculo coloca o sagrado nas relações e não nas coisas. Em 20 cenas é possível ver o sangue, o ritmo, a memória, o afeto e o conhecimento que atravessa gerações. Com participações como Orquestra Jovem SABRA e Maurício Tizumba, o espetáculo acontece no domingo (27/9), às 18h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro) com ingressos gratuitos que podem ser retirados no Sympla.