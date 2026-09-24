A Autêntica inaugura Noites Brasileiras com música afro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Babadan Banda de Rua e a Batucada Tamarindo abrem, nesta sexta-feira (25/9), o Noites Brasileiras, novo projeto d’A Autêntica. A programação segue até dezembro, com cinco noites que colocam artistas mineiros ao lado de nomes de diferentes regiões do país.

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A estreia será dedicada à música afro. Além dos shows, a noite terá a DJ Black Josie nos intervalos. Dando o pontapé inicial na programação, os mineiros do Babado estreiam espetáculo inédito, criado em homenagem ao centenário de nascimento do maestro e compositor pernambucano Moacir Santos (1926-2006).

Silas Prado, integrante do grupo, conta que a ideia surgiu a partir de um cortejo realizado pelo Babadan no carnaval deste ano. A apresentação serviu de ponto de partida para o grupo aprofundar a relação com a obra de Moacir Santos, que, segundo o músico, conversa com as referências que formam a identidade da banda.

“Nos ancoramos em três tradições do povo preto mineiro, que são as bandas de música, o candomblé e o congado. Moacir veio das tradições das bandas de Pernambuco. Somos artistas que cantam música de diáspora, com essa ligação rítmica e com os instrumentos de sopro”, explica.

O repertório vai além das composições de Moacir Santos. O público também vai ouvir músicas que fazem parte da trajetória do Babadan Banda de Rua, como “Canção do sal”, de Milton Nascimento, gravada no primeiro disco da banda. Ao todo, 12 artistas estarão no palco, entre percussionistas e músicos de sopro.



INTERIOR

“Somos pessoas do interior que vieram para Belo Horizonte para estudar, acabamos trabalhando juntos e viramos amigos. Daí, nesse encontro, juntamente com o nascimento do Carnaval de Belo Horizonte, veio a ideia de tocar essas tradições como bloco e levar essa performance, que é da rua, para o palco”, diz Silas.

Por sua vez, a Batucada Tamarindo, que se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte, leva ao palco mais de duas décadas de trajetória com referências do Candomblé, do samba e da cultura cubana.

Desde a abertura, em 2015, a Autêntica mantém espaço para artistas, festas e blocos de Belo Horizonte. “Sempre foi uma casa com uma conexão muito forte com a cena local. Sempre que possível, a gente gosta de abrir nosso palco para artistas, festas e blocos de carnaval da cidade”, afirma Tomás Gonzaga, diretor da casa e idealizador do projeto.

A programação segue em 16 de outubro, com Sarah Sampp, Matéria Prima e Afreekassia. A cantora Céu se apresenta em 7 de novembro, seguida por Joyce Alane, em 27 de novembro. O encerramento será em 11 de dezembro, com Marina Miglio, vocalista da banda Lamparina, no show Marina Miglio canta Elis Regina. Outras atrações ainda serão anunciadas.

NOITES BRASILEIRAS

Estreia nesta sexta-feira (25/9), às 20h, n’A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), com shows de Babadan Banda de Rua e Batucada Tamarindo e DJ Black Josie. Ingressos à venda pela Shotgun, a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).



Outros espetáculos



>>> JUNTASOSTREM

A Cia Juntaostrem encerra o projeto 7 Estações com apresentações gratuitas de “Ô de casa!” e “A besta fera dos cabelo negro”, no Galpão 4 do Complexo Cultural Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). “Ô de casa!” será apresentado no domingo (27/9), às 16h30. “A besta fera” terá sessões nesta sexta (25/9) e sábado (26/9), às 19h. Entrada gratuita.



>>> “DONA DOIDA”

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“Dona doida”, solo de Lívia Gaudencio inspirado na obra de Adélia Prado, com direção de Pedro Paulo Cava volta ao cartaz no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). A montagem será apresentada desta sexta (25/9) a domingo, e de 1º/10 a 3/10, sempre às 20h. Ingressos a R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda na bilheteria e no Sympla.

