Jogos Vorazes: Novo trailer revela o jovem Haymitch na arena mortal

Um novo trailer de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" oferece um vislumbre do jovem Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, em sua jornada na 50ª edição dos Jogos Vorazes. As cenas destacam a brutalidade da arena e o início da história de um dos personagens mais queridos da franquia.

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Baseado no livro de mesmo nome de Suzanne Collins, o filme se aprofunda no passado de Panem. A trama é ambientada 24 anos antes dos eventos envolvendo Katniss Everdeen e foca em Haymitch aos 16 anos, quando ele é selecionado como tributo para o Segundo Massacre Quaternário.

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Essa edição especial dos Jogos Vorazes tinha uma regra cruel: o número de tributos foi dobrado. Em vez dos tradicionais 24 jovens, 48 foram forçados a lutar até a morte, tornando a competição ainda mais desafiadora e sangrenta.

O que o trailer revela

A prévia destaca não apenas Haymitch, mas também outros personagens importantes. Maysilee Donner, vivida por Mckenna Grace, e Lenore Dove Baird, namorada de Haymitch interpretada por Whitney Peak, têm papel central nas imagens. Além delas, figuras conhecidas do público aparecem, como um Plutarch Heavensbee adulto (Jesse Plemons), trabalhando como operador de câmera, e Wiress (Maya Hawke).

Nas novas cenas, o futuro mentor de Katniss enfrenta a influência de um Coriolanus Snow já estabelecido na Capital e interpretado por Ralph Fiennes. O trailer também revela detalhes da arena, incluindo as perigosas criaturas desenvolvidas pelos Idealizadores dos Jogos.

O elenco ainda conta com Elle Fanning no papel de Effie Trinket, Glenn Close como a Idealizadora dos Jogos Drusilla Sickle, e Ben Wang como Wyatt Callow.

Francis Lawrence, que dirigiu quatro dos cinco filmes anteriores da saga, retorna ao comando do projeto, prometendo manter a fidelidade e a atmosfera que consagraram a franquia.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria