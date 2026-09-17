Até a diretora está no palco

Encenação não vai faltar neste fim de semana em Belo Horizonte. A programação cultural inclui peças infantis, remontagens e espetáculos especiais que ocupam diferentes centros culturais e oferecem atrações pagas e gratuitas.



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Nesta sexta-feira (18/9) e sábado (19/9), o Grupo de Teatro Mulheres Místicas apresenta sua primeira “desmontagem”. “Desmonte de uma mulher que grunhe” acrescenta e modifica cenas de “A mulher porca”, dramaturgia escrita pelo argentino Santiago Loza. O grupo já encenou a peça original através de um vídeo teatro, lançado durante a pandemia.

“Foi um momento bem difícil, mas conseguimos entregar, não do jeito que esperávamos. Nós, como atores de teatro, precisamos desse encontro presencial. Nessa nova oportunidade, observamos a necessidade de novas discussões e, então, a escolha de fazer uma desmontagem”, explica Jéssica Ribas, responsável pelo texto e também protagonista do espetáculo.

A obra discute a violência contra as mulheres, a subordinação dos corpos femininos, as relações de poder e as diferentes formas de vulnerabilidade, mas também fala sobre fé. “A peça original falava sobre fé e mantemos assim, discutindo a disputa entre fé e ciência. Porém, hoje percebemos que elas podem se respeitar”, explica a diretora e também escritora Sara Rojo.

“Desmonte de uma mulher que grunhe” tira um personagem masculino que existia em “A mulher porca” e leva a diretora para dentro da cena. “Com desejo de aproximar a obra do público, a gente inseriu Sara como parte da cena, atuando. A protagonista, também, ao mesmo tempo em que interpreta, sai do personagem e conversa com o público sobre o processo do teatro como uma atriz”, explica Jéssica.

A primeira apresentação será hoje, às 21h, no Teatro Universitário (TU) da UFMG, seguida de um debate com professores e estudantes. “O grupo surgiu dentro do contexto da universidade, então é sempre importante manter esse contato com a formação. É uma apresentação voltada aos estudantes para pensarmos um novo futuro para o teatro”, pontua Jéssica. O grupo também se apresenta amanhã, às 19h, na ZAP Dezoito.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

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“Desmonte de uma mulher que grunhe”

Desmontagem do Grupo de Teatro Mulheres Míticas. Dramaturgia de Jéssica Ribas e Sara Rojas, que também dirige o espetáculo. Apresentação hoje (18/9) no Teatro Universitário da UFMG (Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha), às 21h. Segunda apresentação amanhã (19/9), na Zap Dezoito (Rua João Donada, 18 – Santa Terezinha), às 19h. Ambas sessões seguidas de debates sobre a temática da peça. Entrada gratuita sujeita a lotação do espaço.