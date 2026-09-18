Paulo Miklos faz show gratuito hoje em BH

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Para Paulo Miklos, os shows são como uma peça de teatro. “O texto e o ator podem ser os mesmos, mas o público é outro, e o espetáculo é sempre diferente”, diz. Essa é uma das coisas que fazem com que a apresentação do cantor e compositor, nesta sexta-feira (18/9), dentro da programação do Barro Preto Fashion Day e Rock Festival, seja diferente. Outro fator é a interpretação de quatro músicas do disco “Coisas da vida”, lançado no mês passado.

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A apresentação gratuita, marcada para as 20h, no palco montado na avenida Augusto de Lima, em frente ao Fórum Lafayette, integra a programação do evento, que reúne moda, gastronomia, cultura e música.

O repertório principal, no entanto, revisita sucessos da trajetória de Paulo Miklos nos Titãs e também canções que o acompanham há décadas, mas que nunca foram gravadas por ele. Entre elas, “Mestre Jonas”, de Sá, Rodrix e Guarabyra; “Evidências”, imortalizada por Chitãozinho e Xororó; “Sal da terra”, de Beto Guedes; e “O tempo não para”, de Cazuza. Todas elas estão no novo trabalho de Miklos.

“Coisas da vida” é uma espécie de playlist afetiva transformada em álbum. As 11 faixas escolhidas pelo artista são músicas que marcaram diferentes momentos de sua trajetória, seja como ouvinte, seja como músico. A primeira canção que aprendeu a tocar no violão, por exemplo, foi “Eu quero voltar para a Bahia”, de Paulo Diniz, incluída no disco.



NO BAR



Já “Cachorro babucho”, de Walter Franco, remete às noites em que Miklos tocava violão em bares e se divertia repetindo um trecho da música no qual imitava um macaco para testar a atenção dos frequentadores.

As escolhas também revelam o desejo de se colocar diante de canções conhecidas e encontrar nelas novas possibilidades. É o caso de “Evidências”, um dos maiores sucessos da música brasileira. “É um superdesafio você poder trazer a sua interpretação”, ressalta. “A proposta é cantar a música como se ela ainda fosse inédita, sem apagar a memória coletiva que a acompanha”, explica.

O álbum marca uma mudança em relação aos trabalhos anteriores do artista. Depois de discos autorais, como “Do amor não vai sobrar ninguém” e “A gente mora no agora”, Miklos se apresenta agora como intérprete. No estúdio e nos palcos, a experiência representa uma nova liberdade. Deixou de tocar instrumentos e se concentra exclusivamente na voz e na comunicação das canções. “É como atuar”, ele diz. “Você passa, comunica as canções. Essa é a graça do intérprete.”

A construção do disco contou com a participação do maestro Otávio de Moraes e do produtor Rafael Ramos. Entre as surpresas do repertório está “Xibom Bombom”, chiclete da virada do milênio lançado por As Meninas. Miklos decidiu retirar a canção do ambiente festivo em que originalmente ficou conhecida para fazer com que as pessoas prestassem atenção à letra.

“Coisas da vida” não deve, por enquanto, ganhar uma continuação. A prioridade do artista é levar a experiência para os palcos, misturando as novas interpretações ao repertório de sua carreira. O show desta sexta-feira, portanto, funciona como uma prévia dessa transição.

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BARRO PRETO FASHION DAY E ROCK FESTIVAL

Nesta sexta (18/9), a partir das 18h; e sábado, a partir das 11h. Show de Paulo Miklos na sexta, às 20h. A programação de sábado inclui apresentações das bandas Putz Grilla, RockNights, Dona Odeteh e HH. Na Avenida Augusto de Lima, em frente ao Fórum Lafayette, Barro Preto. Entrada franca, mediante retirada de ingressos no Sympla.

