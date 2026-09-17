Viviane Araújo mostra detalhes de sua nova mansão de R$ 2,5 milhões

A atriz Viviane Araújo mudará da cobertura de 110 metros quadrados onde morou por 15 anos, no Recreio, Zona Oeste do Rio. A nova residência, comprada na mesma região, está sendo documentada em um quadro nas redes sociais, onde ela acompanha as obras antes da mudança com o marido, Guilherme Militão, e o filho, Joaquim.

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Adquirida no fim de maio por cerca de R$ 2,5 milhões, a propriedade tem aproximadamente 300 metros quadrados. Viviane declarou à "Folha de S. Paulo" que o imóvel oferece o espaço e o conforto que buscava para a vida em família.

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A casa possui quatro quartos, sauna particular, piscina e adega. Além disso, a garagem tem capacidade para três vagas e um jardim de inverno integra a área da residência.

Reforma adia mudança

A família adiou a mudança para que a casa passasse por uma série de intervenções. O projeto prevê a ampliação das suítes e alterações na área gourmet e na piscina.

Novos ambientes também serão criados, como um camarim exclusivo para a atriz e um escritório. Viviane mostra o andamento da transformação na série “Diário de Obra”, em suas redes sociais.

Os registros acompanham as etapas da reforma e mostram a participação de Viviane, do marido e dos profissionais envolvidos no projeto.







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