‘Fauda’ põe o dedo na ferida em sua quinta temporada

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Iniciada após o massacre de 7 de outubro de 2023, a Guerra Israel/Hamas já matou mais de 70 mil palestinos. Como “Fauda”, produção israelense que trata do conflito israelo-palestino, continuaria, caso tivesse nova temporada? A resposta chegou nesta semana, quando a Netflix lançou o quinto ano da série.

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Os 11 episódios estrearam na plataforma na última terça (8/9), coincidentemente, o dia em que o jornal israelense “Haaretz” publicou reportagem afirmando que o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu teria sido alertado pelo governo dos Emirados Árabes sobre o ataque terrorista de três anos atrás.

Como não poderia deixar de ser, os atentados coordenados pelo Hamas que resultaram na morte de cerca de 1,2 mil pessoas no Sul de Israel, e no sequestro de 250 reféns, são o ponto de partida da nova temporada.

Doron (Lior Raz, estrela e cocriador da série, ao lado de Avi Issacharoff) está traumatizado. Uma imagem não sai da cabeça dele: um grupo de jovens, mortos, dentro de um container. São vítimas do 7 de outubro. Todo o resto do que ele passou no fatídico dia sumiu da cabeça dele.

Nos dias atuais, o agente, afastado do Shin Bet, o serviço secreto interno de Israel, tenta montar o quebra-cabeças. Está fazendo terapia, o que inclui sessões de hipnose. A virada se dá rapidamente, já no primeiro episódio.



LUTO

Eli (Yaakov Zada-Daniel), seu companheiro de operações secretas, está em um luto muito maior. Sua família, mulher e casal de filhos, foi morta nos ataques do Hamas. O encontro com um amigo, o beduíno Salem (Byan Anteer), que também perdeu um filho no massacre, os leva para outro cenário. Eli e Salem vão para Marselha, na França, onde os integrantes do Nukhba (o braço militar do Hamas) estariam vivendo, com novas identidades.

Com a guerra em curso, não havia como criar uma temporada no território palestino. Tanto que Gaza praticamente não aparece na temporada. A ação se passa na Europa, em Israel e em outros lugares do Oriente Médio. A escolha por Marselha se justifica porque um terço da população da segunda maior cidade da França é muçulmana.

Eli e Salem chegam e dão cabo de sua vingança. É lógico que muita coisa sai errada. Doron deixa sua semi-aposentadoria e vai até a França. Gabi (Itzik Cohen), o antigo chefe do grupo de elite de Shin Bet, também volta à cena. Completando o grupo, Steve (Doron Ben-David), que estava em Londres, se reúne aos colegas para tentar salvar uma situação que fugiu ao controle. Os agentes têm que lidar com a polícia francesa (incluindo um detetive corrupto) e também com a atual chefia da polícia secreta israelense.

Até que, invariavelmente, vão conseguir se infiltrar na célula do Hamas, e aí a história segue em outra toada. Uma personagem importante desta temporada é Anne (Mélanie Laurent, a Shosanna de “Bastardos inglórios”). Após o assassinato do marido, um terrorista do Hamas, ela se radicaliza e passa a atuar na célula para tentar vingar a morte dele.

Logo após os massacres no Sul de Israel, Lior Raz e Avi Issacharoff se juntaram aos grupos de voluntários para ajudar pessoas que estavam em locais que precisavam ser evacuados. O resgate foi feito no próprio carro de Raz. Ao “New York Times”, o ator e roteirista afirmou que a quinta temporada de “Fauda” “talvez seja a coisa mais importante que já escrevemos”.

Lior Raz espera que o novo ano apresente outra perspectiva do conflito para o público que vive distante do Oriente Médio. “Quero que olhem nos olhos do meu personagem (Doron) e vejam o que sentimos naqueles dias. Espero que abra os olhos das pessoas para o que aconteceu em 7 de outubro.”

“FAUDA”

A quinta temporada, com 11 episódios, está disponível na Netflix.

recap

“Habeas Corpus” na Netflix

A Netflix lança em 23 de setembro “Habeas Corpus”, seu primeiro drama jurídico brasileiro. Marjorie Estiano interpreta Inez, professora de Direito que lidera um grupo dedicado a revisar condenações e tentar provar a inocência de pessoas presas injustamente. Entre os alunos, está Marina, vivida por Any Gabrielly, que se aproxima da professora movida por um segredo ligado ao próprio passado. Inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil, a série tem direção-geral de Luiz Villaça.

Apple TV lança “Brothers”

Matthew McConaughey e Woody Harrelson estrelam “Brothers”, nova comédia do Apple TV, com estreia em 23 de setembro. Os dois interpretam versões ficcionais de si mesmos e veem a amizade de longa data entrar em colapso quando surge a possibilidade de serem irmãos de verdade. Entre uma temporada no rancho de Matthew, uma crise familiar e uma possível candidatura política, a obra mistura fama, afeto e caos. Holland Taylor também integra o elenco.

Elenco de “Rivalidade ardente”

A segunda temporada de “Rivalidade ardente” ganha reforços para sua chegada à HBO Max em 2027. Kevin Zegers, Paul Gross e Milla Jovovich entram para o elenco como, respectivamente, o treinador Wiebe, o comissário Roger Crowell e a Dra. Galina Molchalina. Baseada nos livros “Game changers”, de Rachel Reid, a série retrata o romance entre os jogadores de hóquei rivais.

Série sobre PC Siqueira

A HBO Max desenvolve uma série documental sobre a trajetória e a morte de PC Siqueira, revisitando desde a ascensão do youtuber, um dos nomes mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil, até os acontecimentos que antecederam sua morte, em dezembro de 2023. Entrevistas, fatos inéditos e desdobramentos da investigação servirão de ponto de partida para discussões sobre saúde mental, fama e os julgamentos virtuais.

próximos episódios

“Slow horses”

A impagável série de espionagem estrelada por Gary Oldman retorna em sua sexta temporada. Baseada em dois livros da franquia de Mick Herron, “Joe Country” e “Slough House”, a nova trama tem início quando os espiões da Slow House fogem, porque Diana Taverner (Kristin Scott-Thomas) os envolve em um jogo de vingança de alto risco.

QUARTA (16/9), NA APPLE TV

“Neagley”

Frances Neagley (Maria Sten) é uma investigadora particular em Chicago e ex-protegida de Jack Reacher (Alan Ritchson). Quando descobre que um amigo foi morto em acidente suspeito, fica obcecada por justiça. Usando tudo o que aprendeu com Reacher, Neagley se coloca em um caminho perigoso para descobrir a verdade.

QUARTA (16/9), NO PRIME VIDEO

“Infiltrado na cozinha”

Comandada por Paola Carosella, a nova temporada do reality de culinária acompanha uma competição divertida que também é um mistério de investigação. A cada episódio, três cozinheiros preparam deliciosas receitas, mas entre eles há um impostor: alguém sem nenhuma experiência profissional na cozinha, mas que foi treinado para enganar os jurados.

QUARTA (16/9), ÀS 21H45, NO GNT

“Monstro: A história de Lizzie Borden”

Quarta temporada da série de antologia criada por Ryan Murphy. Os oito episódios acompanham Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado em 1892, em Massachusetts. Apesar da brutalidade do caso, ela foi absolvida, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da história criminal dos Estados Unidos.

QUINTA (17/9), NA NETFLIX

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“Stranger Things: Histórias de 85”

Segunda temporada da animação. Com o Dia dos Namorados chegando, a turma precisa descobrir a verdade por trás de aparições fantasmagóricas e criaturas estranhas que instauram o caos pela cidade.

QUINTA (17/9), NA NETFLIX