Assine
overlay
Início Cultura
SHOW DE MÚSICA

Duo sintonizado: Izza e Evan Megaro lançam, em BH, o disco "Nobody cares"

Sob assinatura de Izza n' Evan, os dois apresentarão trabalho com oito faixas inéditas, que estavam engavetadas

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
10/09/2026 19:38 - atualizado em 10/09/2026 22:45

compartilhe

×
repertório variado: Eles transitam pelo pop alternativo, música erudita, indie pop, lo-fi, acid jazz e trip hop
Repertório variado: eles transitam pelo pop alternativo, música erudita, indie pop, lo-fi, acid jazz e trip hop crédito: Flávio Souza Cruz/Divulgação

“Nobody cares” diz o chefão da máfia, Sonny, ao filho Calogero em “Desafio no Bronx” (1993), primeiro filme dirigido por Robert De Niro. Sonny ensina ao jovem herdeiro a depender de si mesmo e concentrar a atenção apenas nas pessoas que realmente importam. Afinal, “ninguém se importa (com eles)”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O contexto da frase explica e, ao mesmo tempo, define o conceito do disco “Nobody cares”, de Evan Megaro e Izza, que assinam como duo Izza n’ Evan. Ao todo, o projeto reúne oito faixas inéditas, que transitam pelo pop alternativo, música erudita, indie pop, lo-fi, acid jazz e trip hop. O show de lançamento do álbum será neste domingo (13/9), às 19h, na Sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes.

“Quando se é um artista independente e no início da carreira, é muito difícil incentivar o público a te ouvir, te aceitar, te considerar e valorizar”, diz Evan. “Eu e a Izza percebemos que o nosso público tem sido nossa família. Portanto, é eles que importam”, acrescenta o pianista.

 

Leia Mais

Natural de Nova Jersey, nos EUA, Evan vive na capital mineira desde 2016, onde se apresenta diariamente em casas de show. Numa dessas apresentações, conheceu a cantora e compositora cearense Izza, que também criou morada em Belo Horizonte. Os dois compuseram juntos, mas as canções foram para a gaveta.

Com a cultura analógica voltando a ser motivo de interesse sobretudo dos mais jovens, Evan e Izza sentiram que era o momento de lançar as músicas engavetadas. “Temos a mesma afinidade pelo indie pop, synthpop, lo-fi, acid jazz e músicas das décadas de 1980 e 1990 em geral. Peguei as letras dela e fizemos o arranjo e harmonia, elaborando um alvo em conjunto”, afirma o pianista.


INFLUÊNCIAS

O duo já mandou para as plataformas os singles “If only” e “No lies”. São canções com pegada pop, dançante e melodia chiclete, descritas por Evan como músicas irmãs. Contudo, ao longo das demais faixas, a sonoridade muda. As composições assumem um aspecto melancólico, contando com elementos da psicodelia e do experimentalismo. É como se “Nobody cares” fosse uma mistura de The Cardigans, Jamiroquai, The Marías, Clube da Esquina e Jota Quest.

É um álbum conceitual, define o pianista. “A ordem das faixas e da orquestração foi planejada e pensada com muito cuidado. Apesar de todas essas referências, eu diria que o arranjo das músicas bebe mais da fonte da música erudita. Eu penso muito na hierarquia da sonoridade, na orquestração, nos times de orquestra e parâmetros secundários”, ressalta.
Em tempos de Inteligência Artificial estendendo seus tentáculos pela produção musical, Izza n’ Evan apostam na imperfeição humana, que transforma a música em espécie de elemento vivo e sensível. “Existe imperfeição até na busca pela perfeição”, diz Evan. “E é isso que eu valorizo. Acho muito melhor do que ter ‘respostas certas e perfeitas’”.


SHOW DE LANÇAMENTO
Neste domingo (13/9), às 19h, na Sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) na bilheteria ou pelo Sympla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

bh dueto faixas musica show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay