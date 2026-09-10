Renato e Seus Blue Caps voltam a BH

A banda carioca Renato e Seus Blue Caps, um dos grandes grupos da Jovem Guarda, faz única apresentação nesta quinta-feira (10/9), em BH, no Cine Theatro Brasil. Liderado por Cid Chaves (vocal e sax), que entrou em 1964, o grupo faz um passeio pelos seus mais de 60 anos de estrada. No repertório, clássicos como “Menina linda”, “Feche os olhos”, “Meu bem não me quer”, “Primeira lágrima”, “Até o fim” e “Meu primeiro amor”.

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Ao lado de Cid, estão os músicos Darci Velasco (teclados), Bruno Sanson (guitarra e vocal), Chi Lenno (guitarra), que entrou logo após a morte do fundador do grupo, Renato Barros (1943-2020), e Fabrício Mota (bateria), que substituiu Gelsinho Moraes (1969-2022).

Segundo o vocalista, o show propõe uma viagem musical por diferentes momentos da trajetória da banda, revisitando canções que ganharam destaque durante a Jovem Guarda e se tornaram referências do rock brasileiro.

“Com o fenômeno da internet, nossos shows têm tido não só a presença do público tradicional, mas também de pessoas mais jovens”, afirma Cid. “A gente costuma ver pais e filhos juntos na plateia, o que é algo muito legal. A nossa carreira foi, realmente, retomada após a partida de Renato.”

O músico diz que o grande sucesso do grupo e que não pode ficar de fora de jeito nenhum é “Menina linda”, versão feita por Renato da música dos Beatles “I should have known better” (Lennon & McCartney). Cid lembra que a letra em português foi escrita por Renato por encomenda para que o grupo pudesse se apresentar no programa de TV comandado pelo compositor, produtor artístico e apresentador Carlos Imperial (1935-1992), durante as gravações do LP “Viva a juventude” (1965).

“A gente abre o show cantando um pedaço dessa música e depois encerramos interpretando ela toda”, adianta Cid. Para ele, voltar a BH é uma grande alegria. “Sempre fomos muito recebidos em Minas Gerais e espero que este show seja como os outros, com a casa cheia e o público cantando todos os sucessos do Renato e Seus Blue Caps”, diz.

“Estivemos recentemente nos apresentando em Contagem e foi um sucesso total. Então, a expectativa é que tenha um bom público e que este cante, dance com a gente, viajando pelos caminhos dos anos 1960, 1970 e 1980.”

“RENATO E SEUS BLUE CAPS”

Nesta quinta-feira (10/09), às 21h, no Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos Plateia 1: R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) e R$ 130 (solidário); Plateia 2: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 110 (solidário), à venda na bilheteria e no Eventim.

“Estamos seguindo em frente e, graças a Deus, tudo continua dando certo, com o público abraçando a banda por onde ela passa. Então está tudo muito bom e acredito até que Renato deva estar muito feliz lá em cima, vendo que estamos dando continuidade ao seu legado”

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Cid Chaves

Vocalista de Renato e Seus Blue Caps