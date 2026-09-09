'São herdeiros': Mãeana, nora de Gil, sobre criar filhos sem cobranças

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A cantora Mãeana, casada com Bem Gil, precisou romper com padrões familiares para se tornar artista. Em entrevista ao podcast "Desculpincomodar", ela afirmou: "Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso".

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Essa experiência a leva a refletir sobre a criação dos seus filhos, Dom, de 14 anos, e Sereno, de 9 anos. Mãeana defende um modelo sem pressões sobre o futuro profissional das crianças.

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"Eu falo para eles: 'Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem'. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros", disse a cantora, que acredita que eles podem curtir essa condição.

Ela contrapõe essa visão com a formação do marido. Segundo Mãeana, Bem é um "herdeiro muito pilhado", porque em sua família "ninguém dava nada de mão beijada". A cantora destacou que os filhos de Flora, segunda esposa de Gilberto Gil, nunca tiveram ajuda ou algo de graça.

Mãeana lembrou uma conversa que teve com Bem sobre as futuras profissões dos filhos. "'Se você tem dinheiro, meus filhos ficarão tranquilos'. Não quero ninguém agoniado", declarou.

Para ela, essa liberdade é essencial. "O mundo já está acabando, é amargo demais, deixe os meninos terem a segurança de que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem. No fundo, dá certo. Eu sou a prova disso", argumentou, reconhecendo seus privilégios, como o casamento.

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Na entrevista, Mãeana elogiou o marido. "O Bem me salvou. É um cara que me aceita na minha maluquice e cuida de mim. Ao mesmo tempo, é o cara que cuida da casa, dos meninos. É um excelente pai".