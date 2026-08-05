Massas, rock e blues: 4 eventos gratuitos para curtir o fim de semana em BH

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O final de semana em Belo Horizonte oferece diversas opções de eventos de rua gratuitos, com programação que inclui voo de balão, festa de temática italiana, blues e a comemoração de aniversário de uma cervejaria em locais inéditos.

Festival de Inverno na Pampulha

A Praça Geralda da Mata, na Pampulha, recebe o Festival de Inverno no dia 8 de agosto, um sábado, a partir das 12h. O evento terá estações gastronômicas com comidas típicas, vinhos e drinks especiais de cachaça. A trilha sonora será de rock, com shows das bandas Velotrol, No Label e Like5.

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Uma das principais atrações é o passeio de balão. A experiência consiste em um voo vertical de 10 a 12 minutos, no qual o balão sobe a uma altura de 25 metros, preso ao solo de forma segura, permitindo uma vista privilegiada da lagoa.

O espaço contará com uma Área Kids monitorada e é pet friendly. Ingressos de cortesia podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, com acesso sujeito à lotação.

Aniversário da Cervejaria Slod

A Cervejaria Slod comemora seus 8 anos na 22ª edição do Junglebier, na Praça da Assembleia. O evento acontece no dia 8 de agosto, das 11h às 22h, e une rock, clássicos do Clube da Esquina e gastronomia.

A Slod apresentará novos rótulos de cervejas artesanais. A festa também terá o lançamento da Praça de Vinhos e Espumantes e uma praça de alimentação com opções tradicionais e veganas. A estrutura inclui mesas, cadeiras, Espaço Kids e Espaço Pet.

A programação musical conta com a Banda Cash, o grupo Dom Preto, a Banda Radium e uma atração surpresa em homenagem ao Clube da Esquina. A harmonização principal será o hambúrguer Veggie Roots com a cerveja Pilsen da Slod.

Festa Italianíssima

A Praça da Filarmônica recebe uma nova edição da Festa Italianíssima no dia 8 de agosto, das 11h às 20h. O evento celebra a cultura e a gastronomia da Itália com um menu de massas artesanais, pizzas, antepastos, vinhos e cervejas artesanais.

A programação cultural inclui apresentações de dança típica italiana, o violinista Flávio Monteiro e shows das bandas Jazzô e Off White. A festa, que se consolida no calendário de eventos da capital, oferece um espaço sofisticado para famílias e amigos.

Blues na Praça

O projeto "Blues na Praça" chega pela primeira vez ao bairro São Bento no dia 8 de agosto, um sábado. O evento gratuito ocupará a Avenida Bento Simão, das 10h às 20h, com música e gastronomia para toda a família, incluindo animais de estimação.

A programação musical começa com a Escola Musicando, seguida pela banda Legado Blues, o grupo Grama Azul, que mistura blues e folk, e a banda Black Beats, com soul music.

O evento terá uma Praça Gastronômica com comida de rua, vinhos, drinks e o chope da Krug Bier. Um dos destaques é o espaço "Café com Blues", dedicado a cafés especiais, pães de fermentação natural, bolos e queijos artesanais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.