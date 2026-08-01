Renata Sorrah, de 78 anos, adora aprender com o jovem elenco de 'Por você'

A experiência de voltar ao set de novela também pode ser uma forma de continuar aprendendo. É assim que Renata Sorrah, de 78 anos, encara o trabalho em “Por você”, próximo folhetim das sete da Globo, que estreia no dia 17.

A atriz interpreta a médica Pérola, mulher firme e ética que precisa lidar com o conflito de amar a própria filha, Vanessa (Alinne Moraes), apesar de não admirar as escolhas feitas por ela.

A personagem coloca Renata diante de uma relação familiar cheia de contradições. Vanessa é uma das vilãs da história, enquanto a humanista Pérola tenta acreditar que a filha ainda pode mudar. Para a atriz, o desafio está justamente em não transformar o sentimento materno em algo simples ou previsível.

“Pérola tem amor pela Vanessa. Ama a filha, mas o grande sonho é que ela consiga mudar, consiga se tornar uma pessoa melhor”, afirma.

Renata tem pensado com cuidado nos limites desse amor. Afinal, Pérola não deixa de amar Vanessa, mas não consegue ignorar a pessoa que a filha se tornou.

“É uma relação difícil você não admirar a sua filha. Ama a filha, gosta dela, quer que fique bem. E se pergunta: Onde foi que eu errei? Onde foi que não deu certo?”, conta a atriz.

Em “Por você”, Renata Sorrah divide cenas com colegas mais jovens e vê nessa convivência uma oportunidade de renovar seu olhar sobre o próprio trabalho.

“Nunca tinha trabalhado nem com a Giovana nem com Lucas. Foi delicioso, foi muito bom a gente trocar, olhar um no olho do outro”, afirma, citando Giovanna Grigio e Lucas Leto, além de outros colegas.

Para a atriz, a construção de sua personagem não acontece de maneira isolada. Os colegas ajudam a revelar aspectos de Pérola que não estão necessariamente explícitos no texto.

Esse tipo de interação é uma das vantagens de permanecer em uma profissão na qual nunca existe fórmula definitiva. Mesmo depois de décadas de carreira, ela diz encontrar motivos para se surpreender.

“Tenho milhares de anos trabalhando... É sempre bom aprender, continuar aprendendo. No dia em que disser 'eu sei tudo’ ou ‘ah, isso eu já sei', aí acabou. Não tem graça”, revela Renata. “A graça é você estar sempre abrindos janelas, abrindo portas, respirando e dizendo: 'Como é que é? Olha que interessante!'.”

Amizade em cena

Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, “Por você” destaca a amizade da médica Bela (Sheron Menezzes) com a dona de casa Juli (Lucy Ramos), que sofre acidente de carro e morre depois de pedir à amiga que cuide de seus quatro filhos.

Totalmente dedicada à profissão, Bela tem embates com Vanessa (Alinne Moraes), casada com seu ex-namorado Gabriel (Thiago Lacerda) e herdeira do hospital onde ambas trabalham. No passado, os humildes pais da médica trabalharam para a família da vilã, filha da obstetra Pérola (Renata Sorrah).

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