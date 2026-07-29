Pai de Amy Winehouse é condenado a pagar R$ 6,5 milhões a amigas da cantora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mitch Winehouse, pai de Amy Winehouse, foi condenado a pagar quase £1 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões) a duas amigas da cantora após perder uma ação na Alta Corte do Reino Unido.

Mitch Winehouse processou Naomi Parry e Catriona Gourlay pela venda de itens de Amy em leilões nos EUA. Ele alegou que as duas lucraram ao vender dezenas de objetos em 2021 e 2023 e que teriam escondido as vendas.

A juíza Sarah Clarke KC rejeitou a ação e afirmou que ele sabia do plano de venda desde o início. Segundo a magistrada, só depois Mitch passou a cobrar dinheiro das duas de forma "agressiva e desagradável".

A decisão mais recente fixou pagamentos provisórios que somam pouco menos de £1 milhão. Mitch Winehouse terá duas semanas para pagar £569.330,00 (cerca de R$3,8 milhões) a Parry e £394.521,00 (R$ 2,7 milhões) a Gourlay.

A magistrada também determinou que ele arque com os custos das rés em base de indenização, o que costuma elevar o valor recuperado. A juíza disse que ele escolheu "apresentar uma reivindicação inerentemente fraca" e a levou adiante "de forma agressiva e implacável", com acusações "graves e infundadas" que afetaram reputação, carreira, segurança financeira e saúde das duas.

O processo ainda gerou uma conta alta para o próprio Mitch Winehouse. De acordo com a decisão, os custos legais dele chegaram a pelo menos £950 mil (R$ 6,5 milhões).

Sarah Clarke afirmou que Mitch transformou o caso em um litígio caro para pressionar as rés a aceitar um acordo. "Esta ação deliberada foi tomada pelo autor com o objetivo de prejudicar a reputação e as perspectivas profissionais das rés para forçá-las a resolver o litígio em seus termos e pagar-lhe os lucros da venda de seus itens", escreveu.

A juíza apontou que ele tentou ampliar o pedido no fim do processo e estourou o cronograma do julgamento. A tentativa, segundo ela, fez o julgamento de seis dias, realizado em dezembro e janeiro, se estender por mais três.

A decisão também cita que Mitch buscou publicidade para as acusações quando sabia que havia imprensa acompanhando o caso. "Ele fez isso sabendo que elas estavam vulneráveis tanto financeiramente quanto em termos de status, e que suas alegações públicas e insinuações de impropriedade apenas aumentariam sua vulnerabilidade", afirmou a magistrada.

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Sarah Clarke destacou a relação das duas com a cantora e com a família Winehouse. "O fato de ele ter feito isso consciente e deliberadamente a duas jovens que apoiaram fielmente Amy, e também a ele e sua família, e que demonstraram honestidade e integridade ao longo de muitos anos, torna a sua conduta irracional particularmente grave", concluiu.