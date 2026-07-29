Por onde andam 5 campeões do BBB que sumiram da mídia?

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O Big Brother Brasil cria celebridades instantâneas, mas a fama nem sempre é duradoura. Enquanto o público acompanha os passos de Davi Brito, campeão do BBB 24, aumenta a curiosidade sobre o destino de vencedores de edições passadas que saíram dos holofotes. Muitos optaram por uma vida longe das câmeras, investindo o prêmio em carreiras completamente diferentes.

Nem todos seguiram o caminho de influenciador digital. Alguns multiplicaram o dinheiro, outros enfrentaram dificuldades financeiras e precisaram recomeçar. Descubra o que aconteceu com cinco campeões icônicos do reality show que hoje levam uma vida mais discreta.

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Kleber Bambam (BBB 1)

O primeiro campeão do reality investiu o prêmio em imóveis e se afastou da fama tradicional no país. Após uma breve carreira como ator, mudou-se para os Estados Unidos, onde construiu uma carreira como fisiculturista e influenciador fitness. Recentemente, Bambam retornou aos holofotes ao participar de lutas de boxe contra outras celebridades, mantendo uma forte presença nas redes sociais, mas em um nicho diferente do que o consagrou.

Cida dos Santos (BBB 4)

Primeira mulher a vencer o programa por voto popular, Cida dos Santos teve uma trajetória difícil após o reality. Ela perdeu todo o prêmio de R$ 500 mil ao atuar como fiadora, fazer maus investimentos e realizar empréstimos. Hoje, ela vive de forma simples, trabalha como confeiteira e compartilha sua rotina nas redes sociais.

Mara Viana (BBB 6)

A ex-auxiliar de enfermagem é um exemplo de sucesso na gestão do prêmio. Mara Viana usou o R$ 1 milhão que ganhou para custear o tratamento da filha, que sofria com uma lesão cerebral, e investiu o restante em imóveis. Atualmente, é uma empresária bem-sucedida, dona de uma pousada de luxo em Porto Seguro, na Bahia, e multiplicou seu patrimônio, estimado em mais de R$ 6 milhões.

Max Porto (BBB 9)

Vencedor de sua edição, o artista plástico Maximiliano Porto investiu em diversos projetos, incluindo uma escola que prometia ensinar aspirantes a entrar em reality shows. Com o passar do tempo, ele se afastou da grande mídia e hoje vive uma vida mais reservada. Atualmente, atua como consultor de marketing digital e criador de conteúdo para empresas, focando em estratégias online.

Cézar Lima (BBB 15)

O “peão” conquistou o público com seu jeito simples e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Fiel às suas origens, Cézar investiu o dinheiro em agronegócio e imóveis em seu estado natal, o Paraná. Formado em direito, ele optou por uma vida tranquila no campo ao lado da família, administrando seus investimentos e completamente afastado da agitação da vida de celebridade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.