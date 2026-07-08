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TURMA DO CHICO

"Chico Bento 2: Sardade" é anunciado; veja as primeiras fotos do filme

Longa com Isaac Amendoim inicia filmagens no interior de SP; elenco conta com o retorno de Débora Falabella, Augusto Madeira e Luis Lobianco

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/07/2026 16:52

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"Chico Bento 2: Sardade" é anunciado; veja as primeiras fotos do filme
Os protagonistas de &quot;Chico Bento 2: Sardade&quot; em um momento descontraído durante as filmagens do novo longa. crédito: Adriano Vizoni / Pivô Audiovisual

A sequência do filme do Chico Bento teve seu nome oficializado: “Chico Bento 2: Sardade”. Isaac Amendoim retorna ao papel principal ao lado do diretor Fernando Fraiha, repetindo a parceria do primeiro longa.

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As filmagens já começaram nas cidades de Santana de Parnaíba, Itatiba e Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Para marcar o início da produção, foram divulgadas as primeiras fotos de Isaac caracterizado como o personagem, junto de Rosinha (Anna Julia Dias) e Zé Lelé (Pedro Dantas).

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O elenco conta ainda com os retornos de Thaís Garayp (Vó Dita), Débora Falabella (Professora Marocas) e Augusto Madeira (Agripino). Luis Lobianco (Nhô Lau), Livia La Gatto (Dona Cotinha), Guga Coelho (Nhô Bento) e Rafael Saraiva (Leocádio) também estão na continuação.

No novo filme, Chico Bento, Rosinha e Zé Lelé embarcam em uma aventura para encontrar um raro milho roxo, ingrediente de uma receita especial da Vó Dita.

"O roteiro da continuação do filme do Chico Bento foi desafiador. Por anos perseguindo uma história que é muito engraçada e emocionante. Estou animado para levar o Chico de volta aos cinemas”, conta o diretor Fernando Fraiha.

A sequência chega após o sucesso de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", que se tornou a segunda maior bilheteria nacional de 2025, com 1 milhão de espectadores. O longa foi vencedor do Grande Otelo de Melhor Filme Infantil de 2025 e do Prêmio ABRA de Melhor Roteiro Infantil de 2026.

A produção é da Biônica Filmes em coprodução com Paris Entretenimento, MSP Estúdios e Paramount Pictures. A Paris Filmes assina a distribuição no Brasil. O projeto tem apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do ProAC e do Fomento CULTSP.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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