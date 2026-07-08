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'Lobis-Homem': assista ao trailer do terror visceral de Robert Eggers

Com elenco de 'Nosferatu', longa do diretor de 'A Bruxa' é descrito como o mais visceral e assombroso de sua carreira; estreia em janeiro de 2027

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/07/2026 15:52

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'Lobis-Homem': assista ao trailer do terror visceral de Robert Eggers
Cena de &quot;Lobis-Homem&quot; de Robert Eggers retrata o sombrio universo medieval que envolve a transformação do protagonista. crédito: Universal / divulgação

A Universal Pictures divulgou o primeiro trailer de “Lobis-Homem” (Werwulf), novo longa de terror do premiado diretor Robert Eggers, responsável pelos sucessos “A Bruxa”, “O Homem do Norte” e “Nosferatu”.

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Com estreia prevista para janeiro de 2027, o filme já é considerado o mais visceral e assombroso da carreira do diretor. A trama acompanha uma diabólica história de devoção e expiação na Inglaterra medieval do século XIII.

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Na história, um homem enfrenta uma transformação corporal em lobisomem e precisa lidar com as consequências sobrenaturais e os perigos da época.

O elenco reúne os astros de “Nosferatu” Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Lily-Rose Depp. “Lobis-Homem” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de janeiro de 2027, também em versões acessíveis e em IMAX.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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