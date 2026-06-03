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Marilyn Monroe 100 anos: o ícone que desafiou os padrões de beleza

No centenário da estrela, veja como ela se tornou um símbolo de beleza que desafiou sua época; seu legado inspira a autoaceitação até hoje

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/06/2026 12:45

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Marilyn Monroe 100 anos: o ícone que desafiou os padrões de beleza
A imagem de Marilyn Monroe simboliza a confiança e a celebração das próprias formas que marcaram seu legado e continuam a inspirar gerações crédito: Reprodução / André de Dienes.

O mundo celebra o centenário de Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926), um dos maiores ícones do século XX. Mais de 60 anos após sua morte precoce em 1962, sua imagem transcende o tempo, mas seu legado vai muito além do glamour: Marilyn foi uma figura que desafiou ativamente os padrões de beleza de sua era.

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A beleza que desafiou os padrões dos anos 1950

Durante o auge de sua carreira, nas décadas de 1950 e 1960, a indústria do cinema valorizava uma silhueta predominantemente esguia. Marilyn, com suas curvas celebradas, representou uma alternativa poderosa a esse padrão. Em vez de esconder sua forma, ela a exaltava, como na icônica cena do vestido branco esvoaçante em “O pecado mora ao lado” (1955). Ela transformou o que poderia ser visto como fora do padrão em um símbolo de sensualidade e confiança.

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Sua imagem pública era uma complexa mistura de vulnerabilidade e poder. Em filmes como “Os homens preferem as loiras” (1953), ela interpretava a “loira burra”, mas, nos bastidores, lutava por controle criativo e papéis mais sérios, desafiando a percepção superficial que os estúdios tentavam impor. Essa dualidade tornou-a uma figura ainda mais fascinante e humana.

O legado em 2026: inspiração e celebração

Hoje, em 2026, seu legado é mais relevante do que nunca. Em um momento de intensos debates sobre imagem corporal e autoaceitação, a figura de Marilyn Monroe é resgatada como um emblema da aceitação das próprias formas. Para marcar o centenário, diversas homenagens ocorrem globalmente, incluindo retrospectivas de seus filmes em cinematecas e exposições que exibem seus figurinos e itens pessoais, reafirmando sua influência duradoura na moda e na cultura pop.

Marilyn Monroe provou que a beleza não reside em um único padrão, mas na autenticidade. Seu centenário não é apenas a celebração de uma estrela de cinema, mas um lembrete de que o verdadeiro poder está em abraçar quem somos. Sua influência continua a inspirar novas gerações a questionar padrões e a celebrar a individualidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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