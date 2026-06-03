Marilyn Monroe 100 anos: o legado da estrela que marcou gerações

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em 2026, o mundo celebra o centenário de nascimento de Marilyn Monroe, uma das figuras mais icônicas do século XX. Nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926, sua trajetória de uma infância difícil até se tornar uma estrela global é uma história de ambição e talento. Cem anos após seu nascimento, seu legado continua a influenciar a moda, a arte e o comportamento, provando que sua imagem transcende o tempo.

Mais que um símbolo sexual

Embora sua beleza tenha capturado a atenção do mundo, Marilyn era muito mais do que o estereótipo que Hollywood lhe impunha. Ela era uma leitora ávida, estudou atuação com Lee Strasberg no Actors Studio e demonstrou uma inteligência afiada para os negócios. Em um movimento ousado para a época, ela fundou sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions, no fim de 1954, buscando maior controle criativo e papéis mais desafiadores.

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Uma carreira de sucessos

Ela estrelou clássicos como "Quanto mais quente melhor", "Os homens preferem as loiras" e "O pecado mora ao lado", demonstrando um talento notável para a comédia e o drama. Sua capacidade de combinar vulnerabilidade com um timing cômico impecável a tornou uma atriz única e inesquecível.

Um ícone da moda

O estilo de Marilyn Monroe continua a ser uma referência. Do icônico vestido branco esvoaçante em "O pecado mora ao lado" ao glamoroso vestido rosa de "Os homens preferem as loiras", seus looks definiram a moda dos anos 1950 e continuam a inspirar designers e celebridades. Seu cabelo loiro platinado e o batom vermelho se tornaram marcas registradas, símbolos de glamour que jamais foram igualados.

Legado e influência cultural

A influência de Marilyn vai além do cinema e da moda. Após sua morte, em 1962, a obra de Andy Warhol a imortalizou na pop art, solidificando seu status como um dos rostos mais reconhecidos da cultura popular. Sua história de vida, marcada por triunfos e tragédias, continua a fascinar o público, gerando inúmeros livros e documentários. Mais do que uma estrela, Marilyn Monroe se tornou um mito, um símbolo duradouro de beleza, talento e da complexa relação entre fama e vulnerabilidade.

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*Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.