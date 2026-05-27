Participante do 'Show do milhão' erra pergunta mais fácil e choca a web

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A exibição mais recente do "Show do milhão" foi marcada por um momento inusitado. Uma participante errou a primeira pergunta do quadro, considerada a mais fácil, e foi eliminada sem ganhar nenhum valor em dinheiro.
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????ASSISTA: Senhora responde errado a primeira pergunta no Show do Milhão e deixa internautas incrédulos.
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— CHOQUEI (@choquei) May 26, 2026
A situação aconteceu com Andrea, que admitiu estar nervosa para participar. Ela comentou com a apresentadora Patrícia Abravanel que já sabia as respostas de algumas perguntas feitas aos colegas que a antecederam.
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“Eu consegui responder a maioria, mas eu não posso falar muito, vai que de repente ali…”, declarou a participante.
Em seguida, a candidata enfrentou uma pergunta simples que valia R$ 1 mil, mas acabou se confundindo com uma pegadinha. A questão era a seguinte:
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição ‘ss’, que significa:
a) saída secreta;
b) subsolo;
c) sem saída;
d) saída suspensa;
A candidata optou pela letra "D", mas a resposta correta era "subsolo". O erro deixou todos chocados, inclusive a própria apresentadora. Por ter errado a primeira pergunta do programa, a participante foi para casa sem levar nenhuma quantia.
Show do milhão retornou à grade do SBT neste ano
A nova temporada do "Show do milhão" estreou no começo deste mês e conta apenas com participantes anônimos. Eles enfrentam perguntas desafiadoras feitas por Patricia Abravanel.
Para ganhar o prêmio máximo de R$ 1 milhão, o participante precisa responder corretamente a 17 perguntas.
"O programa teve origem em novembro de 1999, quando foi lançado como 'Jogo do milhão'. Em janeiro de 2000, voltou ao ar com o nome atual, consolidando-se como um dos maiores sucessos da televisão brasileira", destacou o SBT.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.