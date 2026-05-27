Assine
overlay
Início Cultura

Spotify lança clips para você salvar e compartilhar trechos de podcasts

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/05/2026 15:42

compartilhe

SIGA

O Spotify lançou uma nova função para que os fãs de podcasts possam salvar e compartilhar seus momentos favoritos por meio dos Podcast Clips.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover






































A ferramenta permite que, durante a reprodução de um episódio, o ouvinte toque em um novo ícone de “tesoura”. Em seguida, é possível selecionar o trecho desejado, ajustá-lo e salvar o clipe ou ouvi-lo em uma pré-visualização. A novidade busca facilitar a localização de partes específicas em episódios longos.







































Leia Mais













































































Os clipes salvos ficam armazenados em um espaço dedicado na seção “sua biblioteca”. Eles também podem ser adicionados a playlists, garantindo que os trechos preferidos não se percam.







































O menu de compartilhamento foi atualizado e agora permite escolher entre enviar o episódio completo, um capítulo específico, um momento com marcação de tempo (timestamp) ou um clipe personalizado. O envio pode ser feito diretamente para amigos via Mensagens no Spotify ou em outras plataformas.







































A função começou a ser disponibilizada globalmente para usuários free e premium em dispositivos móveis. A expansão para mais programas ocorrerá de forma gradual.







































Como usar os podcast clips







































Para criar e compartilhar um trecho, basta seguir alguns passos simples:



















































































































  • Abra qualquer episódio de podcast e toque no novo ícone de tesoura na tela de reprodução.



















































































































  • Selecione o momento que deseja salvar, ajuste o trecho e toque em “Salvar”. Há uma opção de pré-visualização para ouvir antes. O clipe ficará disponível na “Sua Biblioteca”.



















































































































  • Para enviar, toque no botão de compartilhamento e escolha o formato desejado: episódio, capítulo, momento com timestamp ou clipe. Depois, envie pelo Spotify ou por outra plataforma compatível.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



















































































































Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay