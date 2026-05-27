Spotify lança clips para você salvar e compartilhar trechos de podcasts

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O Spotify lançou uma nova função para que os fãs de podcasts possam salvar e compartilhar seus momentos favoritos por meio dos Podcast Clips.
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A ferramenta permite que, durante a reprodução de um episódio, o ouvinte toque em um novo ícone de “tesoura”. Em seguida, é possível selecionar o trecho desejado, ajustá-lo e salvar o clipe ou ouvi-lo em uma pré-visualização. A novidade busca facilitar a localização de partes específicas em episódios longos.
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Os clipes salvos ficam armazenados em um espaço dedicado na seção “sua biblioteca”. Eles também podem ser adicionados a playlists, garantindo que os trechos preferidos não se percam.
O menu de compartilhamento foi atualizado e agora permite escolher entre enviar o episódio completo, um capítulo específico, um momento com marcação de tempo (timestamp) ou um clipe personalizado. O envio pode ser feito diretamente para amigos via Mensagens no Spotify ou em outras plataformas.
A função começou a ser disponibilizada globalmente para usuários free e premium em dispositivos móveis. A expansão para mais programas ocorrerá de forma gradual.
Como usar os podcast clips
Para criar e compartilhar um trecho, basta seguir alguns passos simples:
Abra qualquer episódio de podcast e toque no novo ícone de tesoura na tela de reprodução.
Selecione o momento que deseja salvar, ajuste o trecho e toque em “Salvar”. Há uma opção de pré-visualização para ouvir antes. O clipe ficará disponível na “Sua Biblioteca”.
Para enviar, toque no botão de compartilhamento e escolha o formato desejado: episódio, capítulo, momento com timestamp ou clipe. Depois, envie pelo Spotify ou por outra plataforma compatível.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.