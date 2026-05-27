Bar Brasil une Beto Guedes, 14 Bis e Luiz Carlos Sá em show inédito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O projeto “Bar Brasil - canções, histórias e encontros” reunirá Beto Guedes, Luiz Carlos Sá, 14 Bis e Tuia em um show no Palácio das Artes, em 7 de agosto. A apresentação é definida como um território vivo da música brasileira e um encontro musical que marcou gerações.



















A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (29/5), às 18h, pela plataforma Sympla e na bilheteria do Palácio das Artes.







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No palco, os artistas se encontram em uma conversa que atravessa gerações. Tuia dá continuidade ao rock rural de Sá, enquanto Beto Guedes representa a música mineira e o Clube da Esquina. O 14 Bis, que foi a banda de apoio de Sá & Guarabyra, une o som rural à sofisticação do pop-rock.







Juntos, eles buscam recriar o clima de liberdade e emoção do mítico Bar Brasil. O espetáculo é uma celebração em que poesia, melodia e história se fundem em um diálogo musical que mantém viva a alma inventiva brasileira.







O Bar Brasil







O Bar Brasil foi um ponto de encontro para a turma do Clube da Esquina, reunindo artistas, poetas e compositores. Foi nesse ambiente que Beto Guedes criou a melodia de “Sol de primavera”, anotada em um guardanapo por sua esposa.







Nos anos 90, o local voltou a ser uma referência, tornando-se reduto para uma nova geração de músicos que dividiam mesas e histórias com nomes já consagrados.







Serviço: Bar Brasil







Data: 7 de agosto (sexta-feira)

Local: Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro de BH)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 135

Plateia I: a partir de R$ 195

Plateia II: a partir de R$ 175

Plateia Superior: a partir de R$ 135







Uma promoção chamada "família & amigos" oferece pacotes a partir de dois ingressos com desconto, válida apenas para a modalidade inteira e não cumulativa. As vendas ocorrem na bilheteria do teatro e pelo site Sympla, com realização da Ímpar Shows.







Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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