Inteligência artificial recria Mr. Catra em seu primeiro clipe póstumo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mr. Catra, um dos artistas mais influentes da história do funk brasileiro, ganhará um videoclipe póstumo. A produção da música “Amar a vida” é inteiramente feita com inteligência artificial (IA), uma novidade que une tecnologia e o legado do funkeiro.

Conhecido pela personalidade forte, irreverência e autenticidade, Catra ajudou a levar o funk carioca para todo o Brasil, rompendo barreiras sociais em uma época de forte preconceito contra o gênero. O cantor faleceu em 2018, aos 49 anos, devido a complicações de um câncer no estômago.

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A nova música é uma parceria com o cantor e produtor brasiliense Kaiê no Beat, também conhecido como Menor. O artista possui forte presença nas noites paulistanas e passagens por projetos de forró pé de serra, além de casas noturnas como KVA, Projeto Equilíbrio e Remelexo.

A origem da canção

A história de “Amar a vida” começou há cerca de 15 anos, durante uma fase intensa de Kaiê no Beat em São Paulo. Inspirada em uma relação com uma garota chamada Vitória, a música nasceu de sentimentos reais e profundos. O destino levou o produtor ao Rio de Janeiro, onde apresentou a canção a Mr. Catra.

A reação no estúdio foi imediata e intensa, com pessoas se emocionando. Mr. Catra, tocado pela canção, declarou que ela não era para aquele momento, mas sim “uma obra à frente do seu tempo, algo que deveria ser lançado no futuro”.

A faixa chega agora ao público com uma sonoridade que une a essência do funk a elementos do samba e balanço brasileiro. O videoclipe acompanha a pegada contemporânea, reforçando a estética atual do artista e sua evolução musical.

A produção do clipe está a cargo do gaúcho Jacques Dequeker, diretor audiovisual, artista 3D e fundador da Eterna Music Lab. Desde 2020, ele se dedica à criação de avatares e à exploração do mundo digital.

Como renomado fotógrafo de moda, Dequeker já trabalhou com nomes como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Alessandra Ambrósio e Adriana Lima. Ele também colaborou com artistas como Adam Levine, do Maroon 5, Matthew McConaughey, Rita Ora e Ashton Kutcher, com trabalhos publicados em revistas como “Vogue”, “Marie Claire”, “Elle” e “GQ”.

“Amar a vida” tem lançamento previsto para 8 de junho nas principais plataformas digitais de música.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.