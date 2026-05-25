Maria Clara & JP: como os irmãos viraram um fenômeno digital no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Maria Clara & JP se tornaram um dos maiores fenômenos digitais do Brasil e uma das marcas mais influentes no entretenimento familiar. Os irmãos somam mais de 50 milhões de inscritos no canal principal e ultrapassam a marca de 35 bilhões de visualizações acumuladas.

A dupla se consolidou como referência em conteúdo infantojuvenil, comunicação com famílias e construção de marca no ambiente digital. A relevância é confirmada por levantamentos como o do TecMundo, que aponta Maria Clara & JP na quarta posição entre os canais brasileiros com mais inscritos no YouTube.

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Plataformas de monitoramento como Social Blade também dimensionam a força do canal, que se mantém entre os principais nomes da plataforma no Brasil e reforça seu alcance nacional e internacional.

Criado em 2015, o canal surgiu de forma espontânea com vídeos gravados em família. O que era uma brincadeira entre irmãos ganhou escala e se converteu em um dos maiores canais brasileiros da plataforma. Hoje, a dupla ocupa um espaço raro: cresceu diante das câmeras e amadureceu junto com seu público.

Os conteúdos evoluíram sem perder a essência. As histórias lúdicas, desafios e situações do cotidiano deram lugar a narrativas mais estruturadas, sempre baseadas em valores como amizade, respeito, criatividade e aprendizado. Essa abordagem construiu uma relação afetiva com milhões de crianças e pais.

O impacto de Maria Clara & JP também ultrapassou as telas. A dupla expandiu sua atuação para o licenciamento de produtos, o que aproxima a marca do cotidiano das famílias. A linha inclui brinquedos, itens de papelaria, roupas, acessórios e produtos para festas, transformando o universo dos vídeos em uma experiência concreta.

Mais do que números, os irmãos representam uma mudança no entretenimento infantil, com a ascensão de criadores digitais brasileiros capazes de competir em escala global e construir universos próprios. Eles transformaram identificação e linguagem acessível em uma marca sólida e desejada.

Atualmente, a dupla vive um momento simbólico de amadurecimento. Maria Clara chega aos 15 anos em uma nova etapa pessoal e profissional, enquanto JP consolida sua própria identidade. Essa transição reforça a potência dos irmãos como um fenômeno geracional.

Para muitas crianças, eles foram companhia nos primeiros anos de vida. Para os pais, tornaram-se referência de conteúdo seguro e familiar. Para o mercado, são um exemplo de como o entretenimento digital se transforma em ecossistema, produto e memória afetiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.