'Largados e pelados': edição mundial inédita tem brasileiros na disputa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A nova temporada "Largados e pelados - campeões do mundo" estreia neste domingo (24/5), às 20h30, no Discovery e na HBO Max. Pela primeira vez, a franquia realiza uma edição internacional, com 14 participantes de países como Austrália, Brasil, México e Estados Unidos.

Divididos em sete duplas representando suas nações, os sobreviventes enfrentarão um desafio de 40 dias na Zululândia, África do Sul. Sem comida, água ou roupas, eles terão suas habilidades testadas em três ecossistemas diferentes e hostis.

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A competição introduz um sistema de pontuação inédito. As equipes acumulam pontos ao completar tarefas de sobrevivência e vencer desafios diretos. Duplas com melhor desempenho ganham vantagens, enquanto as com menor pontuação enfrentam disputas eliminatórias.

Marina Fukushima e René Murad são os representantes brasileiros no programa. Ambos são veteranos da versão nacional e participaram do spin-off "Largados e pelados Brasil – a tribo". Eles buscam o título utilizando a experiência acumulada em suas trajetórias no reality.

Conheça os participantes

As sete duplas que competem pelo prêmio de US$ 200 mil são:

Austrália: Ky Furneaux e Alexa Towersey

Brasil: Rene Murad e Marina Fukushima

México: Pablo Melin e Fernanda Perez

Texas: Jeff Zausch e Kerra Bennett

Estados Unidos – Leste: Matt Wright e Gabby Balassone

Estados Unidos – Sul: Frank Eytcheson e Teal Bulthuis

Estados Unidos – Oeste: Dan Link e Rachel Strohl

Com 10 episódios, a temporada será exibida semanalmente, aos domingos, às 20h30. Ao fim, apenas uma dupla conquistará o prêmio e o título de campeões do mundo. "Largados e pelados - campeões do mundo" é uma produção da Lionsgate Alternative Television para o Discovery Channel.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.