Cher está casada? Relembre os grandes amores da Deusa do Pop

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A resposta curta é "não". Cher não está casada atualmente. No entanto, aos 80 anos, a Deusa do pop vive um romance que tem chamado a atenção da mídia e dos fãs. Ao longo de sua carreira de mais de seis décadas, a artista teve uma vida amorosa tão icônica quanto sua música, incluindo dois casamentos e uma série de namoros com grandes estrelas.

Os casamentos de Cher

Sonny Bono

O primeiro e mais famoso casamento de Cher foi com Sonny Bono. Juntos, eles formaram a dupla de sucesso Sonny & Cher nos anos 1960 e 1970. O casamento durou de 1964 a 1975. Dessa união, nasceu o primeiro filho da cantora, Chaz Bono.

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Gregg Allman

Pouco tempo após o divórcio de Bono, Cher casou-se com o astro do rock Gregg Allman, da Allman Brothers Band. A relação durou de 1975 a 1979 e resultou no nascimento de seu segundo filho, Elijah Blue Allman.

Outros romances famosos

Além dos casamentos, a vida amorosa de Cher foi repleta de nomes conhecidos. A lista de seus romances inclui o magnata da música David Geffen; o baixista do Kiss, Gene Simmons; os atores Val Kilmer e Tom Cruise; e o guitarrista do Bon Jovi, Richie Sambora.

Quem é o atual namorado de Cher?

Atualmente, Cher namora Alexander "AE" Edwards, um rapper e executivo musical 40 anos mais jovem. O casal assumiu o relacionamento no fim de 2022, após se conhecerem na Semana de Moda de Paris. Apesar de rumores de noivado, a cantora já esclareceu que eles são apenas namorados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.