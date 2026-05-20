Cher está casada? Relembre os grandes amores da Deusa do Pop
De Sonny Bono a Tom Cruise: conheça a fascinante linha do tempo amorosa da cantora e descubra se ela tem um novo amor atualmente
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A resposta curta é "não". Cher não está casada atualmente. No entanto, aos 80 anos, a Deusa do pop vive um romance que tem chamado a atenção da mídia e dos fãs. Ao longo de sua carreira de mais de seis décadas, a artista teve uma vida amorosa tão icônica quanto sua música, incluindo dois casamentos e uma série de namoros com grandes estrelas.
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Os casamentos de Cher
Sonny Bono
O primeiro e mais famoso casamento de Cher foi com Sonny Bono. Juntos, eles formaram a dupla de sucesso Sonny & Cher nos anos 1960 e 1970. O casamento durou de 1964 a 1975. Dessa união, nasceu o primeiro filho da cantora, Chaz Bono.
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Gregg Allman
Pouco tempo após o divórcio de Bono, Cher casou-se com o astro do rock Gregg Allman, da Allman Brothers Band. A relação durou de 1975 a 1979 e resultou no nascimento de seu segundo filho, Elijah Blue Allman.
Outros romances famosos
Além dos casamentos, a vida amorosa de Cher foi repleta de nomes conhecidos. A lista de seus romances inclui o magnata da música David Geffen; o baixista do Kiss, Gene Simmons; os atores Val Kilmer e Tom Cruise; e o guitarrista do Bon Jovi, Richie Sambora.
Quem é o atual namorado de Cher?
Atualmente, Cher namora Alexander "AE" Edwards, um rapper e executivo musical 40 anos mais jovem. O casal assumiu o relacionamento no fim de 2022, após se conhecerem na Semana de Moda de Paris. Apesar de rumores de noivado, a cantora já esclareceu que eles são apenas namorados.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.