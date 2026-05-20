O Homem das Castanhas: 2ª temporada reacende a febre do Nordic Noir

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Após uma espera de cinco anos, a aclamada série dinamarquesa 'O Homem das Castanhas' retornou para sua segunda temporada, que estreou na Netflix no dia 7 de maio de 2026. Os seis novos episódios mergulham os detetives Naia Thulin (Danica Curcic) e Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) em um mistério inédito, reacendendo o fascínio do público brasileiro pelo gênero Nordic Noir.

Uma nova investigação

Enquanto a primeira temporada adaptou fielmente o livro de Søren Sveistrup, focando em um serial killer que deixava bonecos de castanhas nas cenas do crime, a segunda temporada explora uma história original. Com o subtítulo 'Pique-Esconde', a trama agora envolve uma complexa investigação sobre perseguição digital e terror psicológico, distanciando-se do caso anterior, mas mantendo a atmosfera sombria e a profundidade dos personagens que consagraram a série.

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O apelo do suspense escandinavo

Mas por que o chamado Nordic Noir, ou suspense nórdico, conquistou uma audiência tão fiel no Brasil? O sucesso de 'O Homem das Castanhas' é um exemplo perfeito das características que definem o gênero:

Atmosfera sombria: Paisagens frias, cinzentas e uma fotografia que valoriza a melancolia são marcas registradas. A ambientação quase se torna um personagem, refletindo o estado de espírito dos protagonistas e a natureza dos crimes.

Protagonistas complexos: Os detetives raramente são heróis tradicionais. Thulin e Hess, por exemplo, são brilhantes, mas carregam seus próprios traumas e dilemas pessoais, o que os torna mais humanos e relacionáveis.

Crítica social: Por trás dos assassinatos e mistérios, o Nordic Noir frequentemente explora as falhas da sociedade escandinava, desmontando a imagem de um 'paraíso perfeito'. Temas como falhas no sistema de bem-estar social, imigração e violência de gênero são comuns.

Um sucesso consolidado

Com a nova temporada já disponível na Netflix e recebendo aclamação da crítica, 'O Homem das Castanhas' prova mais uma vez que a fórmula do Nordic Noir é universal. A combinação de um mistério envolvente, personagens profundos e uma estética impecável garante que o público continue vidrado na tela, desvendando crimes sob o céu cinzento da Dinamarca.

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Este artigo foi gerado por uma inteligência artificial e revisado por um editor humano.