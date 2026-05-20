Angra: 30 anos de 'Holy Land' serão celebrados em show em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Angra celebra os 30 anos de “Holy land” com uma turnê especial dedicada a um dos capítulos mais importantes de sua trajetória. Em Belo Horizonte, o show acontece em 5 de setembro, no BeFly Minascentro.

Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir das 18h desta quinta-feira (21/5), na plataforma Sympla.

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Lançado em 1996, o segundo álbum de estúdio do grupo ampliou seu alcance internacional. Em “Holy land”, a banda incorporou elementos progressivos, arranjos sinfônicos, percussões e referências diretas à música brasileira, consolidando uma identidade artística única.

A concepção do álbum foi inspirada pelo encontro entre culturas indígenas, africanas e europeias durante a formação do Brasil. O resultado foi uma obra que transformou um recorte histórico em linguagem musical, tratando a brasilidade como parte central de sua narrativa.

O guitarrista Rafael Bittencourt relembra a liberdade artística daquele período. “Estávamos confiantes e impacientes para ir mais longe. Era o momento ideal para experimentar. Para expressar quem éramos, e tive a ideia de contar a história da descoberta do Brasil”, declarou.

A força de “Holy land” também está na variedade de seu repertório. Faixas como “Nothing to say”, “Carolina IV”, “Make believe”, “Z.I.T.O.” e “Deep blue” mostram uma banda tecnicamente precisa, mas também interessada em criar atmosferas e contrastes. Todas elas com a marca do vocalista, pianista e compositor Andre Matos, falecido em 2019.

A turnê comemorativa revisita uma fase diretamente ligada ao legado de Matos. Ao mesmo tempo, a celebração olha para o presente da banda.

Atualmente, o Angra é formado por Alirio Netto no vocal, Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa nas guitarras, Felipe Andreoli no baixo e Bruno Valverde na bateria. A formação assume o desafio de revisitar o repertório com respeito à história.

“Em 25 anos, o Angra me permitiu dividir o palco com muitos artistas excepcionais, e isso continua com a chegada de Alirio. Ele é simplesmente um dos maiores cantores que tive a oportunidade de ver”, afirma Felipe Andreoli.

A presença de Alirio Netto marca um novo capítulo para o grupo. Reconhecido pela versatilidade, o cantor chega com a responsabilidade de honrar diferentes fases da banda e imprimir sua própria personalidade, reforçando a continuidade de uma história marcada por transformações.

Serviço: Angra 30 anos de ‘Holy land’

Dia: 5 de setembro (sábado)

Local: BeFly Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte

Horário: Abertura da casa às 20h | Show às 21h

Valores:

Cadeira Holy Stage: R$ 395,00 (inteira)

Setor I: R$ 185,00 (meia) / R$ 205,00 (meia social) / R$ 370,00 (inteira)

Setor II: R$ 155,00 (meia) / R$ 175,00 (meia social) / R$ 310,00 (inteira)

Setor III: R$ 145,00 (meia) / R$ 165,00 (meia social) / R$ 290,00 (inteira)

Ingressos: Sympla

Realização: Ímpar Shows

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.