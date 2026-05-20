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ATIVISMO

Cher e a luta contra o HIV: o ativismo da diva que salvou vidas

Muito antes de ser tendência, a artista usou sua fama para conscientizar sobre o HIV e defender incansavelmente a comunidade LGBTQIAPN+; entenda o legado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/05/2026 13:40 - atualizado em 20/05/2026 13:42

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Cher e a luta contra o HIV: o ativismo da diva que salvou vidas
Cher discursa em evento da amfAR, fundação da qual é grande apoiadora na luta contra o HIV/Aids desde os anos 1980. crédito: Getty Images via AFP

Cher é um dos maiores ícones da comunidade LGBTQIAPN+ com envolvimento em diversos direitos adquiridos por essas pessoas. Mas não só isso: desde a década 1980, ela faz parte do ativismo contra o HIV/Aids.

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A cantora fez diversas apresentações em eventos beneficentes da amfAR (Fundação para a Pesquisa da AIDS), organização da qual recebeu o prêmio de Inspiração em 2015. Até hoje, ela se apresenta em eventos da organização pelo mundo, como o gala anual realizado durante o Festival de Cinema de Cannes, chegando a se apresentar ao lado de Elizabeth Taylor, criadora da fundação.

Ela também tem ligação com projetos como a Keep a Child Alive, fornecendo antirretrovirais para crianças.

Cher está envolvida na causa desde o início da epidemia nos anos 1980, motivada pela perda de amigos próximos e pelo apoio aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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