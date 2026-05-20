Cher 80 anos: relembre os hinos que marcaram a carreira da diva

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta quarta-feira (20/5), o mundo da música celebra os 80 anos de Cher, uma artista que transcende gerações. Com uma carreira que se estende por mais de seis décadas, ela se consolidou não apenas como a Deusa do pop, mas também como um ícone da moda e uma atriz premiada. Para comemorar seu aniversário, a reportagem relembra cinco hinos que definiram sua trajetória e a mantiveram no topo das paradas.

Marcos de uma carreira lendária

1. ‘I got you babe’ (1965)

O início de tudo. Ao lado de seu então marido, Sonny Bono, Cher conquistou o mundo com um dueto que se tornou um hino da contracultura dos anos 1960. A canção alcançou o topo da parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornou um sucesso global, definindo o som da dupla Sonny & Cher.

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2. ‘Gypsys, tramps & thieves’ (1971)

Marcando sua transição para uma carreira solo de sucesso estrondoso, a música foi o primeiro single de Cher a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100 como artista solo. A faixa, com sua narrativa cativante, mostrou sua versatilidade e consolidou seu status de estrela.

3. ‘If I could turn back time’ (1989)

Lançada em 1989, a poderosa balada de rock se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. O videoclipe, gravado a bordo do navio de guerra USS Missouri e considerado ousado para a época, é tão icônico quanto a própria música, que marcou o grande retorno de Cher ao estrelato no fim dos anos 80.

4. ‘Believe’ (1998)

Uma verdadeira revolução na música pop. "Believe" não apenas dominou as paradas em todo o mundo, como também se tornou pioneira ao popularizar o uso do auto-tune como um efeito vocal deliberado e artístico. A canção redefiniu a carreira de Cher para uma nova geração e se tornou seu single mais vendido.

5. ‘Strong enough’ (1999)

Seguindo o sucesso monumental de "Believe", "Strong enough" foi lançada em 1999 como o segundo single do mesmo álbum. Com uma forte influência da disco music, a faixa se tornou um hino de empoderamento e mais um sucesso nas pistas de dança de todo o mundo, provando que a Deusa do pop estava mais forte do que nunca.

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Este texto foi gerado e editado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.