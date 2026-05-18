Panda domina Spotify e alcança topo global com números históricos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Panda completou um mês como o artista mais ouvido do Spotify no Brasil. O cantor lidera o ranking semanal da plataforma pela quarta semana consecutiva, consolidando um dos momentos mais expressivos de sua carreira com números históricos.

Além da liderança entre os artistas, Panda domina o ranking de músicas com o hit “Eu te seguro”. A faixa acumulou mais de 7 milhões de reproduções apenas na última semana, reforçando seu status como um dos maiores fenômenos do gênero nos últimos meses.

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Os números da canção são expressivos: já são 334 milhões de streams totais, dos quais 190 milhões foram apenas no Spotify. Com certificado de diamante triplo, a música registrou um pico de 6,5 milhões de execuções em uma única semana.

O desempenho reflete diretamente no alcance geral do sertanejo. Atualmente, Panda acumula 113 milhões de streams mensais na plataforma. O resultado o levou à 55ª posição entre os artistas mais ouvidos do mundo no Spotify, além de garantir o primeiro lugar no ranking nacional.

Em meio à boa fase, o cantor apresentou seu lançamento mais recente, “Guerra diária”, uma parceria com a dupla Ícaro & Gilmar. A faixa, lançada pela Sony Music Entertainment, aborda a dor de quem ainda não superou um antigo amor, com a intensidade emocional característica dos artistas.

“Guerra diária” faz parte do DVD “Fora do padrão”, o primeiro projeto de Panda com músicas inéditas. Gravado em Goiânia (GO), o trabalho já ultrapassa 230 milhões de streams e conta com participações de Gusttavo Lima, João Neto & Frederico e Humberto & Ronaldo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.