As músicas que marcaram os últimos 20 anos, segundo o Spotify

O Spotify celebrou seus 20 anos de história com a retrospectiva "A Festa dos 20 Anos", que permite que cada usuário explore seu histórico musical completo na plataforma. A comemoração dos 20 anos também revela os artistas e canções que dominaram as paradas globais e brasileiras desde o lançamento do serviço de streaming.

No cenário mundial, a cantora norte-americana Taylor Swift se destaca como a artista mais ouvida da história da plataforma. Outros nomes como Drake, Bad Bunny e The Weeknd, também figuram entre os artistas com o maior número de streams acumulados.

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Quando o assunto são as músicas que mais tocaram, a liderança fica com "Blinding Lights", de The Weeknd. A canção se tornou um fenômeno absoluto, superando outros sucessos massivos como "Shape of You", de Ed Sheeran, e "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, que também se destacam na lista.

10 músicas com mais streamings no aplicativo:

“Blinding Lights” de The Weeknd “Shape of You” de Ed Sheeran “Sweater Weather” por The Neighbourhood “Starboy” de The Weeknd e Daft Punk “As It Was” de Harry Styles “Someone You Loved” de Lewis Capaldi "Sunflower" (do filme "Homem-Aranha: No Aranhaverso"), de Post Malone e Swae Lee “One Dance”, de Drake, Wizkid e Kyla “Perfect”, de Ed Sheeran “Stay”, de Kid Laroi e Justin Bieber

O som que dominou o Brasil

No Brasil, o cenário musical é amplamente dominado por ritmos nacionais, com o sertanejo e o funk se destacando entre os gêneros mais populares. Artistas como Marília Mendonça, cujo legado continua a impactar milhões de ouvintes, Jorge & Mateus e Anitta estão frequentemente entre os mais escutados no país.

Canções de sucesso desses e de outros artistas, como Ana Castela e Israel & Rodolffo, também se destacam na era do streaming, mostrando a força da produção musical nacional.

A retrospectiva do Spotify não apenas oferece uma viagem nostálgica aos usuários, mas também mostra que o consumo de música se transformou. A plataforma é capaz de criar estrelas e manter a relevância de grandes nomes, definindo as tendências que ouvimos no dia a dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria