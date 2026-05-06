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Dia das Mães: relembre as mães mais marcantes da ficção

De Rochelle a Dona Hermínia, elas nos fizeram rir, chorar e aprender; relembre as figuras maternas mais icônicas do cinema e da TV nesta data

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/05/2026 16:35 - atualizado em 06/05/2026 16:35

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Dia das Mães: relembre as mães mais marcantes da ficção
No Dia das Mães, relembre as mães inesquecíveis da ficção crédito: Reprodução

As mães têm um papel fundamental no desenvolvimento dos filhos, sendo um porto seguro. Na ficção, não é diferente. Personagens maternas se tornaram parte de nossa cultura e de nossas memórias afetivas. Elas nos ensinam, nos divertem e nos emocionam, refletindo as múltiplas facetas da maternidade.

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Neste Dia das Mães, celebramos algumas dessas figuras inesquecíveis que marcaram gerações.

Dona Hermínia - ‘Minha mãe é uma peça’

Interpretada por Paulo Gustavo, Dona Hermínia é o retrato fiel, exagerado e hilário de muitas mães brasileiras. Protetora, ansiosa, sem filtros e com um amor que transborda em cada bronca, ela nos fez gargalhar e chorar diversas vezes ao longo da franquia. Sua capacidade de se preocupar com os filhos, mesmo quando já são adultos, e suas frases icônicas a tornaram um verdadeiro patrimônio nacional.

Pessoa caracterizada como Dona Hermínia, com bobes no cabelo e camisa floral, apontando à direita.
Paulo Gustavo eternizou Dona Hermínia, a mãe sem filtros que conquistou o coração do Brasil e figura entre as mães inesquecíveis da ficção.Reprodução

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Rochelle Rock - ‘Todo mundo odeia o Chris’

Com seu bordão “Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos!”, Rochelle se tornou um ícone. Firme, exigente e com um radar para qualquer confusão dos filhos, ela representava a força de uma mulher que fazia de tudo para manter a família nos eixos, sempre com uma dose de humor e um amor por trás de sua rigidez.

Close-up da atriz Tichina Arnold, como Rochelle Rock, com expressão séria e brincos dourados.
A icônica Rochelle Rock, de "Todo Mundo Odeia o Chris", exemplifica a mãe firme e exigente, mas com grande amor, da ficção.Reprodução

Dona Nenê - ‘A grande família’

Por mais de uma década, Nenê foi a mãe da televisão brasileira. Doce, conciliadora e o verdadeiro coração da família Silva, ela era a personificação da matriarca que resolve tudo com carinho e uma boa conversa na cozinha. Sua paciência e dedicação fizeram dela uma figura maternal reconfortante e familiar para milhões de espectadores.

Mulher de meia-idade, em top roxo e faixa na cabeça, com olhar pensativo, encostada em cadeira.
Dona Nenê é a representação clássica da mãe brasileira dedicada e carinhosa.Reprodução

Molly Weasley - ‘Harry Potter’

Molly Weasley acolheu Harry Potter como um de seus próprios filhos, oferecendo o amor e o lar que ele nunca teve. Famosa por seus suéteres de lã e sua comida farta, Molly também se mostrou uma bruxa poderosa quando se tratava de proteger sua família, protagonizando um dos momentos mais marcantes da saga ao defender sua filha.

Molly Weasley sorri, com cabelo ruivo e suéter colorido, em cenário rústico.
Molly Weasley, da saga Harry Potter, é um símbolo do amor maternal que acolhe e defende a família.Reprodução

Marge Simpson - ‘Os Simpsons’

Com seu icônico cabelo azul, Marge é a âncora moral da família mais caótica da televisão. Ela equilibra as loucuras de Homer, as travessuras de Bart e a genialidade de Lisa com sua forma de amor. Marge representa a mãe que, apesar do cansaço e dos desafios, nunca desiste de sua família.

Marge Simpson, de cabelo azul, vestido verde, sentada no sofá vermelho com expressão pensativa.
Marge Simpson representa a âncora de 'Os Simpsons'.Reprodução

Morticia Addams - ‘A família Addams’

Morticia desafia todos os estereótipos da mãe tradicional. Calma, elegante e com um amor por tudo que é macabro, ela cria seus filhos para serem autênticos e abraçarem suas peculiaridades. Sua aceitação e apoio mostram que a maternidade pode ter muitas formas, todas igualmente válidas.

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Mulher de cabelos pretos, batom vermelho e unhas longas tricota, sentada em sofá.
Morticia Addams, com sua elegância peculiar, representa uma maternidade que celebra a autenticidade e a individualidade.Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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