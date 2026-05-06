Museu de Artes e Ofícios apresenta teatro gratuito em Belo Horizonte
A peça 'Na roda' une música e palhaçaria em apresentação única no Sesi Museu de Artes e Ofícios; saiba como participar do evento familiar
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O espetáculo “Na roda”, do Grupo Maria Cutia, terá uma apresentação gratuita no Sesi Museu de Artes e Ofícios neste sábado (9/5), às 14h. O evento une teatro de rua, palhaçaria e máscaras expressivas em uma proposta para crianças e adultos.
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A peça apresenta histórias, músicas e brincadeiras com interação constante com o público. Palhaços, atores brincantes e personagens mascarados contam e cantam as narrativas de um menino sem nome, de Martim e Mariana e sua grande banda, além de uma fazenda e seus animais.
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Durante a apresentação, a plateia é transformada em parte da cena. Ao final, todos são convidados a entrar na roda para brincar juntos.
Fundado em Belo Horizonte no ano de 2006, o Grupo Maria Cutia dedica-se à pesquisa do teatro de rua. Seus trabalhos exploram a linguagem do palhaço, o uso de máscaras expressivas e o conceito de música-em-cena.
Serviço
Espetáculo: "Na roda"
Grupo: Grupo Maria Cutia
Data: sábado (9/5)
Horário: 14h
Local: Sesi Museu de Artes e Ofícios - Praça Rui Barbosa, 600, Belo Horizonte
Entrada: Gratuita
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.