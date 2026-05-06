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Museu de Artes e Ofícios apresenta teatro gratuito em Belo Horizonte

A peça 'Na roda' une música e palhaçaria em apresentação única no Sesi Museu de Artes e Ofícios; saiba como participar do evento familiar

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/05/2026 14:13 - atualizado em 06/05/2026 14:15

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Museu de Artes e Ofícios apresenta teatro gratuito em Belo Horizonte
Grupo Maria Cutia encena 'Na roda', espetáculo que une teatro de rua e palhaçaria com interação, no Sesi Museu de Artes e Ofícios crédito: Divulgação

O espetáculo “Na roda”, do Grupo Maria Cutia, terá uma apresentação gratuita no Sesi Museu de Artes e Ofícios neste sábado (9/5), às 14h. O evento une teatro de rua, palhaçaria e máscaras expressivas em uma proposta para crianças e adultos.

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A peça apresenta histórias, músicas e brincadeiras com interação constante com o público. Palhaços, atores brincantes e personagens mascarados contam e cantam as narrativas de um menino sem nome, de Martim e Mariana e sua grande banda, além de uma fazenda e seus animais.

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Durante a apresentação, a plateia é transformada em parte da cena. Ao final, todos são convidados a entrar na roda para brincar juntos.

Fundado em Belo Horizonte no ano de 2006, o Grupo Maria Cutia dedica-se à pesquisa do teatro de rua. Seus trabalhos exploram a linguagem do palhaço, o uso de máscaras expressivas e o conceito de música-em-cena.

Serviço

Espetáculo: "Na roda"
Grupo: Grupo Maria Cutia
Data: sábado (9/5)
Horário: 14h
Local: Sesi Museu de Artes e Ofícios - Praça Rui Barbosa, 600, Belo Horizonte
Entrada: Gratuita

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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