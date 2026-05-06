'Deixa a vida me levar': começam as gravações de filme sobre Zeca Pagodinho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cinebiografia de Zeca Pagodinho, “Deixa a vida me levar”, iniciou suas filmagens no Rio de Janeiro. O músico Mosquito foi confirmado para interpretar o icônico sambista, um dos maiores cantores e compositores do Brasil.

As primeiras cenas do longa-metragem foram rodadas em locais emblemáticos para a cultura do samba, como o Hélênico, no Rio Comprido e na Serrinha. Os territórios são fundamentais para a construção da narrativa do filme, que percorre a trajetória de Zeca desde sua origem humilde.

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Inspirada no livro “Zeca: deixa o samba me levar”, de Jane Barbosa e Leonardo Bruno, a trama acompanha o artista pelas rodas de samba, suas amizades e o improviso que marcou sua carreira, até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira.

Criado na Ilha do Governador, Mosquito construiu sua carreira no samba e tem em Zeca Pagodinho uma referência direta. O artista, que já dividiu uma música com o homenageado em seu álbum de estreia, “Ô sorte”, foi reconhecido por nomes como Arlindo Cruz, Dudu Nobre e Xande de Pilares.

Arlindinho também está no elenco e interpreta o próprio pai, Arlindo Cruz, parceiro essencial na jornada de Zeca. A escolha por artistas com forte ligação com o universo retratado reforça a proposta de autenticidade e conexão musical da produção.

A direção é de Silvio Guindane, que comandou “Mussum, o filmis”, grande vencedor do Festival de Gramado de 2023 com sete Kikitos, incluindo Melhor Filme. O roteiro é assinado por Roberto Faustino, em parceria com Marco Altberg, da Indiana Produções.

O longa tem patrocínio da Ambev e da Naturgy, distribuição da Paris Filmes e coprodução da Claro, Riofilme e FSA/Ancine. Outros nomes completam o elenco da cinebiografia:

Stephanie Serrat, como Beth Carvalho

Talita Younan

Ailton Graça

Ângelo Antônio

Aline Borges

Ismael Verissimo

Dani Ornellas

Caíto Mainier

Jackson Antunes

Ângelo Paes Leme

Flavia Santana

Mikimbeth

Joaquim Lopes

Xando Graça

Antônio Pitanga

Roney Villela

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.