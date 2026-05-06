'Deixa a vida me levar': começam as gravações de filme sobre Zeca Pagodinho
Longa 'Deixa a vida me levar' inicia filmagens no Rio de Janeiro com direção de Silvio Guindane, de 'Mussum, o filmis'; veja o elenco
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A cinebiografia de Zeca Pagodinho, “Deixa a vida me levar”, iniciou suas filmagens no Rio de Janeiro. O músico Mosquito foi confirmado para interpretar o icônico sambista, um dos maiores cantores e compositores do Brasil.
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As primeiras cenas do longa-metragem foram rodadas em locais emblemáticos para a cultura do samba, como o Hélênico, no Rio Comprido e na Serrinha. Os territórios são fundamentais para a construção da narrativa do filme, que percorre a trajetória de Zeca desde sua origem humilde.
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Inspirada no livro “Zeca: deixa o samba me levar”, de Jane Barbosa e Leonardo Bruno, a trama acompanha o artista pelas rodas de samba, suas amizades e o improviso que marcou sua carreira, até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira.
Criado na Ilha do Governador, Mosquito construiu sua carreira no samba e tem em Zeca Pagodinho uma referência direta. O artista, que já dividiu uma música com o homenageado em seu álbum de estreia, “Ô sorte”, foi reconhecido por nomes como Arlindo Cruz, Dudu Nobre e Xande de Pilares.
Arlindinho também está no elenco e interpreta o próprio pai, Arlindo Cruz, parceiro essencial na jornada de Zeca. A escolha por artistas com forte ligação com o universo retratado reforça a proposta de autenticidade e conexão musical da produção.
A direção é de Silvio Guindane, que comandou “Mussum, o filmis”, grande vencedor do Festival de Gramado de 2023 com sete Kikitos, incluindo Melhor Filme. O roteiro é assinado por Roberto Faustino, em parceria com Marco Altberg, da Indiana Produções.
O longa tem patrocínio da Ambev e da Naturgy, distribuição da Paris Filmes e coprodução da Claro, Riofilme e FSA/Ancine. Outros nomes completam o elenco da cinebiografia:
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Stephanie Serrat, como Beth Carvalho
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Talita Younan
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Ailton Graça
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Ângelo Antônio
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Aline Borges
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Ismael Verissimo
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Dani Ornellas
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Caíto Mainier
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Jackson Antunes
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Ângelo Paes Leme
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Flavia Santana
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Mikimbeth
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Joaquim Lopes
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Xando Graça
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Antônio Pitanga
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Roney Villela
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Fernanda Fuchs
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.