Detonautas lidera festival em BH com clássicos do rock e cerveja artesanal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Festival Mineiro da Cerveja prepara um encontro na Savassi, em Belo Horizonte, com a banda Detonautas como atração principal, neste sábado (2/5). O grupo liderado por Tico Santa Cruz promete um repertório com hinos que marcaram gerações, como "Outro lugar", "Você me faz tão bem" e "Olhos certos".

Com mais de duas décadas de estrada, o Detonautas se consolidou como uma das vozes do rock nacional dos anos 2000. A proposta do festival é unir música, liberdade e a tradição cervejeira de Minas Gerais, reconhecida como um dos maiores polos de bebidas artesanais do Brasil.

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O evento terá mais de 30 rótulos de cerveja, entre pilsen e estilos especiais. Entre as cervejarias confirmadas estão Krug Bier, Läut, Austen, 040 e Slod. A programação também conta com estações gastronômicas para complementar a experiência.

Com 27 anos de carreira, o Detonautas é um dos grupos de rock mais ouvidos nas plataformas digitais. A turnê “Elétrico” levou a banda a festivais como The Town, Lollapalooza Brasil e Rock in Rio, além de shows lotados na Europa.

“Com quase 30 anos de carreira, percebemos que o público agora conhece melhor nosso repertório, canta todas as músicas e se identifica ainda mais com as canções”, afirma o vocalista Tico Santa Cruz. Ele acrescenta que a banda conseguiu implementar um legado com hits consistentes.

Formada também por Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca, a banda realizou mais de 100 shows no último ano. “Muitos dos nossos fãs levam seus filhos às apresentações, criando uma verdadeira corrente entre gerações”, destaca Tico.

O repertório dos shows é adaptado ao local e à reação do público, tornando cada apresentação uma experiência diferente. “Outro dia, um fã chegou para mim e falou que o Detonautas não é uma banda, é um estado de espírito. E eu achei essa definição genial”, conclui o vocalista.

Serviço

Evento: Festival Mineiro da Cerveja

Data: Sábado (2/5)

Local: Praça José M. Júnior (Savassi), Belo Horizonte

Atrações: Detonautas, Cash, 100% Charlie Brown e Velotrol

Ingressos: a partir de R$ 60

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.