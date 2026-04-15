Way Better: astros do K-Pop fazem show hoje em BH
Show no SESC Palladium reúne artistas com proposta inovadora; saiba como garantir o ingresso para a apresentação
compartilheSIGA
Belo Horizonte recebe em 15 de abril a turnê “2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING”. O evento, que percorre 13 cidades brasileiras, reunirá no SESC Palladium os artistas sul-coreanos HELLO GLOOM, from20, Kang Yuchan (do A.C.E) e Lim Sejun (do VICTON).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A produção é assinada pela K-Beat Entertainment. Os quatro artistas integram o elenco da WAY BETTER, um coletivo artístico independente sul-coreano fundado por from20 e HELLO GLOOM. O projeto foca no desenvolvimento de artistas solo e em trabalhos autorais.
Leia Mais
A proposta da WAY BETTER é valorizar a liberdade criativa e a autenticidade, afastando-se dos padrões tradicionais da indústria do K-pop. O grupo, que atua nas áreas de música, audiovisual e moda, lançou recentemente o single em conjunto “119”.
“É muito importante levar o K-POP para lugares onde há fãs, mas para onde normalmente os artistas não vão”, explica Junwon Park, diretor da K-Beat. Ele destaca a chance de o público conhecer um estilo de K-pop autêntico e inovador.
Conheça os artistas
from20: iniciou sua carreira no grupo BIGSTAR, que encerrou as atividades em 2019. Em março de 2021, lançou-se como artista solo com o single digital “1st Single [20; Still Greedy For Juicy, I’m Kissing This 20]”. Sua música mais famosa é “Eye Candy”.
HELLO GLOOM: também conhecido como Ungjae, é cantor, compositor e rapper. Ele fez parte do grupo IMFACT, que finalizou suas atividades em 2022. No mesmo ano, iniciou a carreira solo com o EP “Because I Was Young Boy” e é autor do sucesso “Mamacita”.
Kang Yuchan (A.C.E): o cantor e ator é o membro mais novo do grupo A.C.E e também integrou o projeto UNB. Em abril de 2025, assinou com a WAY BETTER. Sua estreia solo ocorreu em julho do mesmo ano com o single “Champagne Poppin”.
Lim Sejun (VICTON): cantor e compositor, ficou conhecido como integrante do grupo VICTON, no qual estreou em 2016. Após sair da IST Entertainment no final de 2024, assinou com a WAY BETTER em fevereiro de 2025. Seu primeiro single solo foi “You’re My Summer”.
Serviço: show em Belo Horizonte
Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
Local: SESC Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 / Av. Augusto Lima, 420 - Centro)
Horário: 19:30 (abertura dos portões às 18:30)
Ingressos:
Plateia - R$ 120 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 192 (credencial convênio Sesc) | R$ 240 (inteira);
VIP 1 - R$ 350 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 422 (credencial convênio Sesc) | R$ 470 (inteira) - O pacote VIP 1 inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch, soundcheck e foto 4:10 (4 artistas e 10 fãs);
VIP 2 - R$ 180 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 252 (credencial convênio Sesc) | R$ 300 (inteira) - O pacote VIP 2 inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch e soundcheck;
VVIP - R$ 500 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 572 (credencial convênio Sesc) | R$ 620 (inteira) - O pacote VVIP inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch, soundcheck, foto 4:1 (4 artistas e 1 fã) e pôster autografado pelos artistas (uma unidade por pessoa).
Vendas: Sympla
Classificação: 14 anos. Menores de 13 anos só podem entrar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, que também deve possuir ingresso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.