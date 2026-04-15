Way Better: astros do K-Pop fazem show hoje em BH

Show no SESC Palladium reúne artistas com proposta inovadora; saiba como garantir o ingresso para a apresentação

Maria Dulce Miranda
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/04/2026 14:04

Way Better: astros do K-Pop fazem show hoje em BH
Os artistas da WAY BETTER posam com a bandeira do Brasil, celebrando a turnê que passa por 13 cidades brasileiras. crédito: Redes sociais

Belo Horizonte recebe em 15 de abril a turnê “2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING”. O evento, que percorre 13 cidades brasileiras, reunirá no SESC Palladium os artistas sul-coreanos HELLO GLOOM, from20, Kang Yuchan (do A.C.E) e Lim Sejun (do VICTON).

A produção é assinada pela K-Beat Entertainment. Os quatro artistas integram o elenco da WAY BETTER, um coletivo artístico independente sul-coreano fundado por from20 e HELLO GLOOM. O projeto foca no desenvolvimento de artistas solo e em trabalhos autorais.

A proposta da WAY BETTER é valorizar a liberdade criativa e a autenticidade, afastando-se dos padrões tradicionais da indústria do K-pop. O grupo, que atua nas áreas de música, audiovisual e moda, lançou recentemente o single em conjunto “119”.

“É muito importante levar o K-POP para lugares onde há fãs, mas para onde normalmente os artistas não vão”, explica Junwon Park, diretor da K-Beat. Ele destaca a chance de o público conhecer um estilo de K-pop autêntico e inovador.

Conheça os artistas

from20: iniciou sua carreira no grupo BIGSTAR, que encerrou as atividades em 2019. Em março de 2021, lançou-se como artista solo com o single digital “1st Single [20; Still Greedy For Juicy, I’m Kissing This 20]”. Sua música mais famosa é “Eye Candy”.

HELLO GLOOM: também conhecido como Ungjae, é cantor, compositor e rapper. Ele fez parte do grupo IMFACT, que finalizou suas atividades em 2022. No mesmo ano, iniciou a carreira solo com o EP “Because I Was Young Boy” e é autor do sucesso “Mamacita”.

Kang Yuchan (A.C.E): o cantor e ator é o membro mais novo do grupo A.C.E e também integrou o projeto UNB. Em abril de 2025, assinou com a WAY BETTER. Sua estreia solo ocorreu em julho do mesmo ano com o single “Champagne Poppin”.

Lim Sejun (VICTON): cantor e compositor, ficou conhecido como integrante do grupo VICTON, no qual estreou em 2016. Após sair da IST Entertainment no final de 2024, assinou com a WAY BETTER em fevereiro de 2025. Seu primeiro single solo foi “You’re My Summer”.

Serviço: show em Belo Horizonte

Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
Local: SESC Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 / Av. Augusto Lima, 420 - Centro)
Horário: 19:30 (abertura dos portões às 18:30)
Ingressos:

  • Plateia - R$ 120 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 192 (credencial convênio Sesc) | R$ 240 (inteira);

  • VIP 1 - R$ 350 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 422 (credencial convênio Sesc) | R$ 470 (inteira) - O pacote VIP 1 inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch, soundcheck e foto 4:10 (4 artistas e 10 fãs);

  • VIP 2 - R$ 180 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 252 (credencial convênio Sesc) | R$ 300 (inteira) - O pacote VIP 2 inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch e soundcheck;

  • VVIP - R$ 500 (meia ou credencial plena Sesc) | R$ 572 (credencial convênio Sesc) | R$ 620 (inteira) - O pacote VVIP inclui ingresso para a Plateia, entrada antecipada, acesso à compra de merchandising antes do show, hi-touch, soundcheck, foto 4:1 (4 artistas e 1 fã) e pôster autografado pelos artistas (uma unidade por pessoa).
    Vendas: Sympla
    Classificação: 14 anos. Menores de 13 anos só podem entrar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, que também deve possuir ingresso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

