Laura Pausini lança hit com Ana Carolina e Ferrugem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Laura Pausini lançou, na quarta-feira (14/4), o videoclipe de “Quem de Nós Dois” em parceria com Ana Carolina e Ferrugem. A faixa integra o álbum de covers da artista italiana, “Io Canto 2”.

“Grandes canções nasceram para ser ouvidas, cantadas e mantidas vivas para sempre”, declarou Pausini. Ela lembrou que, em 2001, Ana Carolina escreveu e interpretou uma versão de “La mia storia tra le dita”.

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“Eu quis prestar essa homenagem ao lado dela e de Ferrugem, duas vozes icônicas do Brasil. Pela primeira vez, nós três nos reunimos em um trio que une Itália e Brasil, um país com o qual tenho uma ligação muito profunda”, celebrou.

Ana Carolina também comemorou a colaboração, destacando seu carinho pela música. “Até hoje, em qualquer lugar onde eu me apresente, é impossível não cantá-la junto com o público”, afirmou.

“Revisitá-la agora, em uma nova versão, ao lado de dois grandes artistas, é um daqueles presentes raros que a carreira nos dá. A Laura Pausini é alguém que admiro e respeito há muitos anos”, disse a cantora.

Ferrugem ressaltou o orgulho de participar do álbum. “Ter sido escolhido por ela para interpretar essa faixa em português ao seu lado, em um projeto tão representativo da sua carreira, é uma honra e uma grande responsabilidade”, pontuou.

“E dividir ‘Quem de Nós Dois’ com a Ana Carolina, uma das maiores artistas do Brasil, torna-se ainda mais especial. É um momento que eu vou guardar pra sempre”, complementou o cantor.

Atualmente, Laura Pausini está na estrada com a "IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027", sua décima primeira turnê mundial. O espetáculo no Brasil já tem data confirmada para 27 de fevereiro de 2027, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.