Michel Laub cruza Renato Russo, Coetzee e memória pessoal em novo livro
Michel Laub mistura ensaio cultural e relato autobiográfico para refletir sobre drogas, psicanálise e desencanto contemporâneo
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O escritor Michel Laub lança em abril pela Companhia das Letras um novo livro que parte de uma pergunta improvável: o que a obra de Renato Russo teria em comum com a do Nobel J. M. Coetzee.
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Em Verão na névoa, Laub constrói um híbrido de ensaio cultural e memória pessoal, tendo como fio condutor sua relação com a cocaína e outras drogas. A partir dessa experiência, o autor investiga os impasses pessoais e intelectuais que o atravessam.
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O livro revisita episódios de sua própria história, e ironiza lugares-comuns da psicanálise e das narrativas de superação que costumam marcar relatos sobre dependência.