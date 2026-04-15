Michel Laub cruza Renato Russo, Coetzee e memória pessoal em novo livro

O escritor Michel Laub lança em abril pela Companhia das Letras um novo livro que parte de uma pergunta improvável: o que a obra de Renato Russo teria em comum com a do Nobel J. M. Coetzee.

Em Verão na névoa, Laub constrói um híbrido de ensaio cultural e memória pessoal, tendo como fio condutor sua relação com a cocaína e outras drogas. A partir dessa experiência, o autor investiga os impasses pessoais e intelectuais que o atravessam.

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O livro revisita episódios de sua própria história, e ironiza lugares-comuns da psicanálise e das narrativas de superação que costumam marcar relatos sobre dependência.