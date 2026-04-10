Karol G diz temer falar sobre imigração nos EUA e perder visto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora colombiana Karol G contou em entrevista que foi aconselhada pela própria equipe a não se manifestar publicamente sobre as autoridades de imigração dos Estados Unidos. A recomendação ocorreu em meio ao endurecimento das medidas do governo do presidente Donald Trump.

A estrela colombiana afirmou acreditar que alguns posicionamentos poderiam resultar na revogação de seu visto. A artista se prepara para encerrar os dois domingos do festival Coachella, na Califórnia, ao lado de nomes como Sabrina Carpenter e Justin Bieber, no próximo final de semana.

Leia Mais

Em entrevista à revista "Playboy", Karol G disse que foi orientada a evitar até mesmo expressões como "ICE out", em referência ao órgão de imigração americano. "As pessoas dizem: ‘É melhor você não falar... Porque, se você disser algo, talvez no dia seguinte receba uma ligação: 'Estamos retirando seu visto'. Você se torna um alvo, porque algumas pessoas querem mostrar poder."

A cantora admitiu viver um paradoxo ao tentar equilibrar sua responsabilidade como figura pública e, ao mesmo tempo, se preservar. "No fim das contas, qual é o meu papel se estou nessa posição?", refletiu.

Karol G destacou que não pretende fazer declarações vazias apenas para gerar repercussão. Ela explicou que deseja que suas ações tenham um significado maior e representem de fato sua comunidade.

"Não quero simplesmente dizer ‘Fora ICE’ e não fazer nada além disso. Provavelmente vou fazer mais. Quero representar minha comunidade. Mas, como ser humano, quero que isso tenha um significado maior", explicou.

A artista acrescentou que está ciente da dimensão da visibilidade que terá no festival. "Tenho um palco enorme. Por isso quero esperar, e, se algo acontecer comigo, quero estar firme ali, representando minha comunidade. É por isso que talvez eu precise ser mais cautelosa, esperar o momento certo e garantir que, quando tiver essa oportunidade, eu possa falar e representar algo maior."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.