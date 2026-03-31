O fenômeno 'Tempo rei': os números impressionantes da despedida de Gil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A turnê “Tempo rei”, de Gilberto Gil, foi encerrada no Allianz Parque neste sábado (28) após reunir mais de 1 milhão de fãs em 30 apresentações. A série de shows, que começou em março de 2025, celebrou os mais de 60 anos de carreira de um dos principais nomes da música popular brasileira.

Realizado pela 30e em parceria com a Gege Produções Artísticas, o projeto percorreu 10 capitais brasileiras e expandiu suas fronteiras com shows na Argentina e no Chile. O espetáculo transitou entre passado, presente e futuro, reunindo um público multigeracional e reafirmando a MPB como uma linguagem universal.

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Estrutura inovadora e encontros no palco

O palco, projetado pela 30e, apresentou uma estrutura diferenciada com um vórtex de LED na parte central. O recurso exibia cores, formas e mensagens que dialogavam com as canções, em um repertório que honrou todas as décadas da carreira do artista.

O espírito agregador de Gil se refletiu na banda, formada por filhos, netos e familiares, o que trouxe um tom de celebração íntima aos estádios. Essa abertura também se manifestou nas mais de 30 participações especiais, mantidas em sigilo até a hora do show. Nomes como Chico Buarque, Marisa Monte e Caetano Veloso subiram ao palco.

A jornada musical de "Tempo rei" proporcionou um momento de intimidade em alto-mar, com uma apresentação exclusiva a bordo de um navio. A turnê conduziu o público à nostalgia dos festivais do fim dos anos 1960, quando Gil apresentou a icônica "Domingo no parque", marco da Tropicália.

Para Pepeu Correa, CEO da 30e, foi uma honra receber a confiança de Gilberto e Flora Gil para realizar a turnê. “‘Tempo rei’ foi uma turnê feita por brasileiros, para brasileiros. Uma celebração do que somos como país”, afirmou.

O projeto foi apresentado pelo Banco do Brasil, com patrocínio master dos Correios, Rolex como Relógio Oficial e Estrella Galicia como cerveja oficial. Apoiadores incluíram WhatsApp, Smiles e GAC, com os cartões Banco do Brasil Ourocard Visa como meio de pagamento oficial. Gilberto Gil encerra este ciclo deixando a certeza de que, embora o tempo passe, sua obra permanece soberana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.