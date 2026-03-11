Afonso Borges terá série de lançamentos literários na Europa

O escritor e produtor cultural Afonso Borges, criador do Sempre um Papo e dos Festivais Literários de Araxá, Itabira, Paracatu e Petrópolis, fará uma série de lançamentos literários na Europa em abril. Nos dias 13 e 14, ele estará na Feira do Livro de Bolonha, a maior do mundo dedicada ao mercado editorial infantil, para apresentar a edição italiana de seu livro voltado ao público jovem.

A agenda segue em Lisboa no dia 16 de abril, com o lançamento da edição portuguesa do livro de contos Tardes brancas, na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago. O evento contará com a participação dos escritores Rafael Gallo e João Gabriel, além da presença de Mia Couto e José Eduardo Agualusa.

Dois dias depois, em 18 de abril, Borges volta a lançar Tardes brancas na Feira do Livro de Matosinhos. A apresentação ficará a cargo de Mia Couto.