Jason Mraz faz show em BH no domingo; ingressos ainda estão disponíveis

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jason Mraz volta a Belo Horizonte em 2026 com a turnê "Return to South America Tour". Cantor de hits como “I’m yours”, ele se apresenta no BeFly Hall no próximo domingo (8/3). Essa é a primeira apresentação de Mraz em BH depois de um hiato de 17 anos.

A última vez que o artista esteve na cidade foi em 2009. O reencontro celebra a trajetória de um músico que amadureceu, mas que preserva a mesma leveza que marcou sua relação com os fãs desde o início da carreira.

Acompanhado por uma banda completa, Mraz apresentará um repertório que percorre as diferentes fases de sua carreira. Os arranjos alternam a força de refrões conhecidos com momentos de emoção quase confessional.

Os ingressos custam entre R$ 300 e R$ 800. As entradas estão disponíveis no Sympla.

Além de BH, a turnê pelo Brasil também incluiu uma passagem por Curitiba, onde ele se apresentou nessa terça-feira (3/3). Os shows ainda vão passar por São Paulo (5/3), Rio de Janeiro (6/3) e Porto Alegre (RS).

Serviço: Jason Mraz em Belo Horizonte

Data: 08 de março de 2026 (domingo)

Local: Befly Hall — Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Belo Horizonte/MG

Abertura da casa: 17h30

Show: 19h30

Ingressos: a partir de R$ 300 (meia) e R$ 600 (inteira)

Vendas: Sympla

Classificação etária: 18 anos

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.