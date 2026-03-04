Jason Mraz faz show em BH no domingo; ingressos ainda estão disponíveis
Artista retorna à capital mineira com repertório de hits e intimismo; saiba tudo sobre ingressos, data e local da apresentação na BeFly Hall
Jason Mraz volta a Belo Horizonte em 2026 com a turnê "Return to South America Tour". Cantor de hits como “I’m yours”, ele se apresenta no BeFly Hall no próximo domingo (8/3). Essa é a primeira apresentação de Mraz em BH depois de um hiato de 17 anos.
A última vez que o artista esteve na cidade foi em 2009. O reencontro celebra a trajetória de um músico que amadureceu, mas que preserva a mesma leveza que marcou sua relação com os fãs desde o início da carreira.
Acompanhado por uma banda completa, Mraz apresentará um repertório que percorre as diferentes fases de sua carreira. Os arranjos alternam a força de refrões conhecidos com momentos de emoção quase confessional.
Os ingressos custam entre R$ 300 e R$ 800. As entradas estão disponíveis no Sympla.
Além de BH, a turnê pelo Brasil também incluiu uma passagem por Curitiba, onde ele se apresentou nessa terça-feira (3/3). Os shows ainda vão passar por São Paulo (5/3), Rio de Janeiro (6/3) e Porto Alegre (RS).
Serviço: Jason Mraz em Belo Horizonte
Data: 08 de março de 2026 (domingo)
Local: Befly Hall — Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Belo Horizonte/MG
Abertura da casa: 17h30
Show: 19h30
Ingressos: a partir de R$ 300 (meia) e R$ 600 (inteira)
Vendas: Sympla
Classificação etária: 18 anos
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.