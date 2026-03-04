Assine
'I'M YOURS'

Jason Mraz faz show em BH no domingo; ingressos ainda estão disponíveis

Artista retorna à capital mineira com repertório de hits e intimismo; saiba tudo sobre ingressos, data e local da apresentação na BeFly Hall

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/03/2026 12:37 - atualizado em 04/03/2026 12:38

Jason Mraz faz show em BH no domingo; ingressos ainda estão disponíveis
Jason Mraz, artista que retorna a Belo Horizonte em 2026 com sua turnê &quot;Return to South America Tour&quot;. crédito: Shervin Lainez

Jason Mraz volta a Belo Horizonte em 2026 com a turnê "Return to South America Tour". Cantor de hits como “I’m yours”, ele se apresenta no BeFly Hall no próximo domingo (8/3). Essa é a primeira apresentação de Mraz em BH depois de um hiato de 17 anos.

A última vez que o artista esteve na cidade foi em 2009. O reencontro celebra a trajetória de um músico que amadureceu, mas que preserva a mesma leveza que marcou sua relação com os fãs desde o início da carreira.

Acompanhado por uma banda completa, Mraz apresentará um repertório que percorre as diferentes fases de sua carreira. Os arranjos alternam a força de refrões conhecidos com momentos de emoção quase confessional.

Os ingressos custam entre R$ 300 e R$ 800. As entradas estão disponíveis no Sympla.

Além de BH, a turnê pelo Brasil também incluiu uma passagem por Curitiba, onde ele se apresentou nessa terça-feira (3/3). Os shows ainda vão passar por São Paulo (5/3), Rio de Janeiro (6/3) e Porto Alegre (RS).

Serviço: Jason Mraz em Belo Horizonte

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

