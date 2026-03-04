Confira as novidades da HBO Max em março

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A HBO Max anunciou as novidades que serão disponibilizadas em março. Os lançamentos incluem uma minissérie estrelada por Kate Winslet, filmes clássicos como “Anaconda” e “Alien”, além de transmissões ao vivo.

No dia 15 de março, os assinantes da plataforma vão poder acompanhar ao Oscar 2026. Diretamente do tapete vermelho, Carol Ribeiro traz acesso especial aos indicados e estrelas da noite. Nos estúdios, os convidados especiais Vladimir Brichta e Fabiula Nascimento compõem o trio de comentaristas ao lado da especialista em filmes e séries Aline Diniz.



Já no esporte, a plataforma vai transmitir as finais do Paulistão, nos dias 4 e 8 de março. Além das oitavas de final da UEFA Champions League, nos dias 10, 11, 17 e 18 de março

Nas séries, a plataforma conta com a sétima temporada de “Chapolin” em 4 de março, mesma data em que estreia “Seu nome era Dolores: a Jenn que eu conheci”.

Os lançamentos ainda incluem “O inferno das mulheres”, temporadas 4 a 7 de “Chaves”, “Mira: a vida depois do divórcio” e “Privilégios”.

Nos filmes, tem a chegada de “A história de nós dois”, “Supergirl (1984)” e “Perfeitos desconhecidos”. Veja mais lançamentos:

Séries

“DFT ST. LOUIS”

A nova série original HBO Max já está disponível no streaming. Ela acompanha três adultos presos ao desencanto e à insatisfação típicos da meia-idade, cuja relação evolui para um triângulo amoroso marcado pelo desejo e por uma série de más decisões. O que começa como uma história íntima e cotidiana transforma-se em uma cadeia de acontecimentos que leva a um desfecho inesperado.

O elenco inclui nomes como Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard e Chris Perfetti.

“ROOSTER”

A série original da HBO Max chega ao streaming no domingo (8/3). Trata-se de uma comédia ambientada em um campus universitário que gira em torno da complicada relação de um autor com sua filha.

No elenco, nomes como Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai.

“THE COMEBACK”

A terceira e última temporada da série chega em 23 de março. Protagonizada por Lisa Kudrow, a produção acompanha uma ex- estrela de seriado cômico de TV, que quer voltar a ter uma carreira de sucesso.

A produção é original HBO. Além de Kudrow, a lista do elenco inclui Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young and Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern e Andrew Scott.

“MÁXIMA” Temporada 2

A segunda temporada chega em 19 de março. A trama acompanha a trajetória de Máxima desde o casamento até a coroação dez anos depois, um caminho no qual ela luta para encontrar sua própria voz como mãe, esposa e futura rainha, enquanto equilibra o amor, o poder e o protocolo real.



No elenco, Delfina Chaves, Martijn Lakemeier, Sebastian Koch, Elsie de Brauw, Rifka Lodeizen, Bram Suijker, Claire Bender, Steef De Bot, Abbey Hoes, Rüdiger Vogler e Leny Breederveld.

Filmes

“MATAR. VINGAR. REPETIR”

Chega em 6 de março. O longa acompanha uma mãe que devastada viaja por diferentes universos paralelos para assassinar, repetidas vezes, o homem que matou sua filha.



No elenco, Michaela McManus, Stella Marcus, Jeremy Holm, Jim Cummings, Taylor Misiak e Dendrie Taylor.



“ALIEN: ROMULUS”

Também com estreia marcada para 6 de março, o thriller de ficção científica e terror traz de volta a lendária franquia Alien às suas origens icônicas. Enquanto buscam materiais nas profundezas de uma estação espacial desativada, jovens colonos se veem frente a frente com a forma de vida mais mortal do universo.



No elenco, Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, Aileen Wu, Rosie Ede e Soma Simon.

“PLANETA DOS MACACOS: O REINADO”

Disponível na HBO Max a partir de 13 de março, o filme se passa várias gerações após o reinado de César, em um momento em que os macacos vivem em harmonia como a espécie dominante e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. Quando um líder símio tirânico começa a construir seu império, um jovem macaco embarca em uma jornada dilacerante que o fará questionar tudo o que sabe sobre o passado e tomar decisões que definirão o futuro de macacos e humanos.



O elenco traz nomes como Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, William H. Macy, Eka Darville, Travis Jeffery, Lydia Peckham, Neil Sandilands, Ras-Samuel, Sara Wiseman, Kaden Hartcher, Andy McPhee, Karin Konoval, Nina Gallas, Samuel Falé, Dichen Lachman, Virginie Laverdure, Markus Hamilton, Benjamin Scott, Nirish Bhat Surambadka, Frances Berry, Peter Hayes, Sheree Da Costa, Souleymane Diasse, Olga Miller, Dmitriy Miller, Anastasia Miller e Michael Spudic.



“UNO: ENTRE O OURO E A MORTE”

O filme chega à HBO Max em 20 de março. Esmeralda, uma mulher determinada a descobrir a verdade por trás da tragédia que destruiu sua família, embarca em uma busca desesperada que a leva a desenterrar os segredos mais sombrios de La Alameda, uma pequena comunidade mineradora na Colômbia. Com a ajuda de Joaquín, um camponês que conhece bem a região e seus perigos, ela segue os últimos passos de seu falecido marido, um alto executivo de uma multinacional da mineração. Juntos, vão revelando lentamente as camadas de algo muito mais sinistro e descobrem uma sociedade ambiciosa que luta pelo ouro e pelo território. Esmeralda acaba presa em um perigoso jogo de traição e poder, onde cada passo que dá a aproxima mais da verdade…,mas também da morte.

O elenco traz Marcela Mar e Juan Pablo Urrego.

“ANACONDA”

Com participação especial de Selton Mello, o filme estreia em 27 de março na plataforma. Amigos de longa data, Doug e Griff finalmente decidem realizar seu sonho de refazer o seu clássico cult favorito, ANACONDA, no coração da Amazônia. Tudo se torna real quando uma anaconda gigante aparece, e o set caótico e cômico transforma-se em uma situação mortal. O filme que eles estão morrendo para fazer? Pode acabar matando-os…



O filme é protagonizado por Jack Black e Paul Rudd. Com a participação de Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior e Selton Mello.

Documentários e docusséries

“COLOSIO: ASSASSINATO POLÍTICO”

Trinta anos após o assassinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial do PRI e uma das figuras políticas mais influentes do México no final do século, este documentário acessa pela primeira vez o arquivo completo para revelar contradições, provas ignoradas e dar voz para a família de Mario Aburto. A partir da reabertura oficial do caso em 2022 e de novos olhares institucionais que reconhecem falhas na investigação, a série reconstrói a trama judicial, expõe lacunas e inconsistências e retoma a pergunta que o México nunca conseguiu responder: houve um segundo atirador? Uma exploração profunda do magnicídio que mudou o país e cuja sombra permanece presente três décadas depois.”



A série documental original da Warner Bros. Discovery, produzida pela PAR Producciones, ainda não teve dia de estreia divulgado.

“SOBRE ESSA PELE”

A segunda temporada da docussérie estreia em 5 de março. A série documental acompanha a rotina profissional de Raquel Gauthier e Margarita Sultanova, tatuadoras especializadas em ressignificação de cicatrizes através da arte. Com extremo cuidado, escuta ativa e criatividade, Raquel e Margarita desenvolvem um trabalho voltado para mulheres resilientes que desejam resgatar a autoestima e dar novos significados às suas cicatrizes resultantes de acidentes, cirurgias, traumas e outras causas. A série é produzida pela Viralata Produções.

“NUA NA REDE: A VERDADE SOBRE ROSE LEONEL”

A produção revisita a história de Rose Leonel, colunista nos anos 2000, que teve sua intimidade violada pelo então namorado após decidir terminar o relacionamento, tornando-se uma das primeiras vítimas de um crime de divulgação de imagens íntimas sem consentimento no país. Ao longo de cinco episódios, a série acompanha a trajetória de Rose contada pela primeira vez sobre seu olhar, desde o crime até os dias atuais, mostrando como sua luta por justiça provocou mudanças na legislação brasileira. O caso foi fundamental para a alteração da Lei Maria da Penha (Lei nº 13.772), que passou a reconhecer e criminalizar a violação da intimidade, ficando conhecida como Lei Rose Leonel.



O documentário estreia em 10 de março. É uma coprodução da Warner Bros. Discovery com a Castro Pignataro. A produção é assinada por Diego Pignataro, com direção de Luiza de Andrade e Bia Vilela. Pela Warner Bros. Discovery, assinam a produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo.

Conteúdo infantil

“O MUNDO [SEM FILTRO] DE ANY MALU”

Na Universidade para Desenhos Animados, a influencer Any Malu cria um canal de Toontube, que faz parte do seu plano para não reprovar. Com a ajuda de seus amigos excêntricos, ela enfrenta trocas de identidade, treta de professores e paixonites secretas. Um semestre repleto de humor e fanservice! Estreia em 23 de março.



A série é uma coprodução do Cartoon Network com o Combo Studio.