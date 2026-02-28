Uma exposição de arte baseada em romance de Sarney
O dono do mar, romance de José Sarney, vai ser inspiração de exposição do artista plástico e escultor Fransoufer
O romance O dono do mar (1995), de José Sarney, vai inspirar uma exposição de arte com 21 obras inéditas do artista plástico e escultor maranhense Fransoufer. A curadoria será de Mário Palma, diretor da Academia Latino-Americana de Arte.
As peças inspiradas no livro de Sarney vão retratar cenas típicas da cultura nordestina com cores vibrantes, em acrílica sobre tela.
Os planos para a exposição incluem levá-la ao Senado e ao Convento das Mercês, em São Luís.
O dono do mar é, nas palavras de Sarney, o livro que o levou à Academia Brasileira de Letras (ABL). Entre a fantasia e a realidade, o romance conta a história do pescador Antão Cristório pelos mares do Maranhão.
O projeto da exposição recebeu autorização do Ministério da Cultura para captar R$ 650 mil via Lei Rouanet.