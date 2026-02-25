A primeira exposição individual de Antonio Amancio

Roteirista e criador de programas como “Amor & Sexo” e “Tempero de família”, Antonio Amancio apresenta, na quinta-feira, 26, sua primeira exposição individual. Entre caixas e afetos é resultado de uma profunda pesquisa do artista plástico sobre temas como memória, identidade e laços.

A pesquisa foi iniciada em 2020 e utiliza a forma da caixa como uma alegoria entre a contenção e o transbordamento.

Com 16 obras, a exposição é recebida pela Casa Caminhoá, no Horto, Zona Sul do Rio de Janeiro. A curadoria é de Alexei Waichenberg. Aberta ao público, a vernissage acontece das 18h às 22h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carioca Antonio Amancio já tem seu trabalho em coleções privadas no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Ele tem formação em teatro, direção teatral, matemática e administração.