Um romance com o cheiro podre da violência herdada da ditadura

Chega esta semana às livrarias “Buraco de bala”, livro do escritor Bruno Imparato, que traz uma ficção em meio a um cenário muito realista: a violência que ultrapassou o fim da ditadura militar e chegou ao nascimento da Nova República.

A Boca do Lixo, as salas fétidas do DOPS, um torturador da ditadura, freiras revolucionárias, um cineasta pornô e o sempre lembrado Zé do Caixão montam o cenário da obra, que começa com o Boletim de Ocorrência sobre a morte de um homem.

Lançado pela editora Patuá, com cenas e personagens que mostram uma São Paulo caótica e violenta, o livro desenha um ambiente que tem cheiro de morte.

Bruno Imparato, além de escritor, é diplomata na representação brasileira do Brasil na ONU, em Nova York. Com formação em cinema, foi também diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo.