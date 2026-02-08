O relançamento dos volumes de Asdrúbal, o Terrível, de Elvira Vigna

A Editora FTD vai lançar neste mês a saga de Asdrúbal, o Terrível, personagem criado pela escritora e ilustradora Elvira Vigna (1947-2017) nos anos 1970. São quatro volumes com as malvadezas pueris de Asdrúbal, um monstrinho amarelo de 700 anos que é mais patético do que terrível.

Lançado originalmente em 1978, “A breve história de Asdrúbal, o Terrível” foi o primeiro livro infantil de Vigna. Os três outros volumes, criados até 1983, são “A verdadeira história de Asdrúbal, o Terrível”, “Asdrúbal no museu” e “O triste fim de Asdrúbal, o Terrível”, o livro de memórias do monstro, que vai se transformando em um homem comum ao descobrir como é difícil escrever uma autobiografia.

Asdrúbal foi a estreia de Elvira Vigna na literatura infantil. A “ilustrautora”, como é chamada na nova edição, escreveu 12 livros para jovens e crianças. Ela coleciona prêmios como Jabuti, Machado de Assis, Troféu APCA e Clarice Lispector.